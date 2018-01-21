شاهد: حرائق الغابات تطول المتنزه الوطني بسيدني وإنقاذ المئات

قال مسؤولون أستراليون، الأحد، إنه تم إنقاذ المئات من المتنزهين والسياح بعد اندلاع حرائق غابات في المتنزه الوطني الملكي جنوبي سيدني.

ويكافح رجال الإطفاء، حريقين خارج السيطرة في المتنزه بالقرب من واتامولا، وفقًا لما ذكرته إدارة الإطفاء في الولاية، حيث شوهدت أعمدة الدخان الكثيفة بالقرب من المدينة.

وطالبت إدارة الاطفاء المواطنين بتجنب المنطقة وتوخي الحيطة والحذر.

وصرح جيمس موريس المتحدث باسم دائرة الاطفاء بالمناطق الريفية لوكالة الأنباء الأسترالية بأن حوالي ألف شخص كانوا في الحديقة الوطنية الملكية عندما اندلع الحريق وطلب منهم إخلاء المكان.

وقال إن حوالي 200 شخص، بمن فيهم الذين كانوا مشاركين في كرنفال للصغار، لم يتمكنوا من الخروج من تلقاء أنفسهم، وكانت دائرة الإطفاء بالمناطق الريفية ترتب لإخراجهم من الحديقة.

ودمرت الحرائق بالفعل أكثر من 600 هكتار من المتنزه على الرغم من الجهود التي بذلها أكثر من 100 من رجال الإطفاء.

وتمكن رجال الإطفاء من السيطرة على حريق صغير، السبت، إذ أعلنت سلطات المتنزه أن المنطقة ستظل مغلقة خلال اليومين القادمين.

واستخدم رجال الإطفاء مروحيات للسيطرة على الحرائق، إذ بدا الدخان الأسود الكثيف واضحا للعيان في الضواحي الجنوبية لسيدني.

ولم يتم بعد تحديد سبب الحرائق إلا أن سلطات الإطفاء حذرت من المخاطر المحتملة حيث إن جنوب شرق أستراليا يتأرجح في ظروف جافة بدرجات حرارة تصل إلى 100 درجة فهرنهايت (حوالي 38 درجة مئوية).

وتم الإبلاغ عن حوالي 50 حريق في جميع أنحاء الدولة.

وتشتعل الحرائق أيضًا في جنوب شرق جنوب أستراليا وتسمانيا، مع وجود ظروف جوية خطيرة في أنحاء كثيرة من جنوب شرق البلاد.