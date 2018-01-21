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سياسة|أمريكا

شاهد: آلاف المناوئين لترمب يتظاهرون في ذكرى تنصيبه الأولى

21/1/2018

تظاهر آلاف المواطنين المناوئين للرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، السبت، في واشنطن وولايات أخرى، بمناسبة مرور عام على تنصيبه رئيسا للبلاد.

وخرجت التظاهرة أيضا، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لمسيرة نسائية نُظمت اعتراضا على انتخاب ترمب.

وذكر موقع بلومبرغ الأمريكي أن الآلاف من الناس تجمعوا في كليفلاند، وريتشموند، وفيرجينيا، وفيلادلفيا، ونيويورك، وأوستن، وتكساس، وأماكن أخرى.

وطغت على المسيرات شعارات متعلقة بقضايا الهجرة والعنصرية والتحرش الجنسي وحقوق المرأة، حسب الموقع نفسه.

وتتخذ المسيرات هذا العام طابعا سياسيا يدعو إلى المشاركة في الانتخابات النصفية للكونغرس في النصف الثاني من العام الجاري.

وتم تنصيب ترمب، في يناير الماضي، في العاصمة واشنطن، رئيسا جديد للولايات المتحدة، خلفاً لباراك أوباما.

المصدر : الأناضول + رويترز
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