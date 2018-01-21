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سياسة|هولندا

اليمين المتطرف يتظاهر ضد الإسلام في هولندا

اليميني المتطرف غيرت فيلدرز زعيم حزب الحرية الهولندي
اليميني المتطرف غيرت فيلدرز زعيم حزب الحرية الهولندي
21/1/2018

احتشد مئات المتظاهرين من اليمين المتطرف في إحدى ساحات محطة القطارات في روتردام السبت احتجاجا على "التمييز الممارس ضد المواطنين الهولنديين العاديين" لمصلحة المهاجرين والمسلمين.

وتأتي التظاهرة التي شارك فيها نحو 700 شخص من مؤيدي اليمين المتطرف في وقت تستعد الأحزاب الهولندية لخوض انتخابات في مارس/ أذار من المتوقع أن تطغى على حملاتها قضايا الهجرة والاندماج.

وقال غيرت فيلدرز زعيم حزب الحرية الهولندي الذي قاد التظاهرة إن "هولندا هي بلدنا، ليست بلد (رئيس الوزراء) مارك روتي".

وقال فيلدرز "نحن نعيش هنا وليس في المغرب، لا نعيش في تركيا أو في السعودية، بل في روتردام في هولندا".

وأضاف فيلدرز متحدثا عبر مكبر للصوت "هنا قوانيننا هي التي تهم. أريد القول إن هولندا ليست دولة إسلامية، هل توافقون الرأي؟"، ليعلو بعدها التصفيق.

وغادر فيلدرز التظاهرة بعيد ذلك بسبب مخاوف أمنية بعد أن حاصر مناصرون وصحفيون سيارته.

وغالبا ما يوصف فيلدرز (54 عاما) بأنه الرجل "الأكثر حماية" في البلاد وهو يحظى بحماية أمنية على مدار الساعة.

واستأنف فيلدرز حكما صدر بحقه في 2016 يدينه بالتمييز ضد المغاربة في خطاب خلال حملته الانتخابية في 2014.

والسبت رفع العديد من المتظاهرين الأعلام الهولندية ولافتات كتب عليها "أوقفوا أسلمة أوربا"، و"حافظوا على الثقافة الهولندية، وتقاليدها، وأعرافها، وقيمها".

وشكل الشرطيون الذين انتشروا بكثافة حائطا يفصل بين متظاهري اليمين المتطرف وعدد من المشاركين في تظاهرة مضادة بقيادة نائبين من الحزب اليساري "دينك"، والذي يستمد دعمه الأساسي من المجتمعات التركية والمغربية في هولندا.

وقال زعيم حزب "دينك" توناهان كوزو لفرانس برس "إنها (رسالة فيلدرز) رسالة كراهية وانقسام ونحن ضدها. نحن نحمل رسالة وحدة وتضامن".

وسيخوض حزب فيلدرز الانتخابات في نحو 30 دائرة من أصل 335، حيث يبلغ عدد الناخبين المسجلين 13 مليونا، وهو يواجه صعوبات في ايجاد مرشحين يمثلونه في دوائر أخرى.

وسيخوض الحزب الانتخابات في روتردام حيث سيواجه حزب دينك وأحزابا اخرى.

المصدر : مواقع فرنسية
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