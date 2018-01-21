البث الحي
سياسة|تونس

القوات التونسية تقتل "الأمير الجديد" لتنظيم القاعدة في تونس

قوات الأمن التونسية
قوات الأمن التونسية
21/1/2018

قالت وزارة الداخلية التونسية اليوم الأحد إن القوات الخاصة قتلت الزعيم الجديد لكتيبة عقبة بن نافع التابعة لتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي.

وذكرت الوزارة أنه لقي حتفه في نفس العملية التي قتل فيها مساعد كبير لأبي مصعب عبد الودود زعيم التنظيم.

وقال مسؤول حكومي أمس السبت لرويترز إن القوات التونسية قتلت بلال القبي وهو مساعد كبير لأبي مصعب عبد الودود زعيم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في كمين بينما كان في مهمة لإعادة تنظيم فرع القاعدة في تونس بعد الضربات التي تلقاها هناك في السنوات الأخيرة.

وقال المصدر إن بلال القبي جزائري الجنسية هو "الذراع اليمنى لعبد الودود"، مضيفا أنه انضم إلى "الجماعات المتشددة" في الجبال منذ كان عمره 15 عاما قبل أن يصبح من المقربين من زعيم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.

وفي بيان قالت وزارة الداخلية اليوم الأحد إن قواتها عثرت اليوم على "جثة إرهابي آخر خطير اسمه البشير بن الناجي وهو جزائري الجنسية وأمير سرية عقبة بن نافع في جبل سمامة".

وأضافت أن " البشير يبلغ من العمر 35 سنة ويُعرف بكنية حمزة النمر والتحق بالجماعات الإرهابية في الجزائر سنة 2003″. والبشير يعتبر دليل كتيبة عقبة بن نافع في كل تنقلاتها بين تونس والجزائر لمعرفته الواسعة بكافة المسالك الجبلية بين البلدين.

وصادرت القوات بندقيتي كلاشنيكوف وقنبلة يدوية أثناء العملية، بحسب البيان.

وكتيبة عقبة بن نافع هي الفرع المحلي لتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي وتحتمي بجبال الشعانبي وسمامة في القصرين قرب الحدود الجزائرية وشنت عدة هجمات في السنوات الماضية ضد القوات الأمنية والعسكرية؛ ولكن القوات التونسية ضيقت عليها الخناق في العامين الماضيين لتحد من خطورتها وتعتقل وتقتل عددا من عناصرها.

وفي العام الماضي قتلت قوات خاصة الجزائري مراد الشايب وهو الزعيم السابق لكتيبة عقبة بن نافع وعدة قادة آخرين.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من سياسة

"رجل الظل".. من هو العالم النووي الإيراني الذي اغتيل قرب طهران؟

العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة (روتيرز)

بعد مقتل فخري زاده.. تعرف على سلسلة اغتيالات علماء إيران

العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة (يمين الصورة) بعد تفجير سيارته (رويترز)

لقاء بين وزيري خارجية تركيا والسعودية.. هذا أهم ما جاء فيه

وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان (يمين) ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو (يسار) (موافع التواصل)

نتنياهو يلمح إلى دور إسرائيلي في اغتيال العالم الإيراني.. وترمب يدخل على الخط

العالم النووي البارز محسن فخري زاده (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

ترمب: سأغادر البيت الأبيض.. لكن بشرط

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)

محكمة كندية تخفف عقوبة قاتل المصلين في أحد مساجد كيبيك

مسلمو كندا يؤدون صلاة الجنارة على قتلى هجوم بيسونيت على مسجد المركز الثقافي الإسلامي في كيبك (روتيرز)

الأهلي يهزم الزمالك ويحرز "أبطال إفريقيا" للمرة التاسعة (فيديو)

(الجزيرة)