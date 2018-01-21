القوات التونسية تقتل "الأمير الجديد" لتنظيم القاعدة في تونس

قالت وزارة الداخلية التونسية اليوم الأحد إن القوات الخاصة قتلت الزعيم الجديد لكتيبة عقبة بن نافع التابعة لتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي.

وذكرت الوزارة أنه لقي حتفه في نفس العملية التي قتل فيها مساعد كبير لأبي مصعب عبد الودود زعيم التنظيم.

وقال مسؤول حكومي أمس السبت لرويترز إن القوات التونسية قتلت بلال القبي وهو مساعد كبير لأبي مصعب عبد الودود زعيم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في كمين بينما كان في مهمة لإعادة تنظيم فرع القاعدة في تونس بعد الضربات التي تلقاها هناك في السنوات الأخيرة.

وقال المصدر إن بلال القبي جزائري الجنسية هو "الذراع اليمنى لعبد الودود"، مضيفا أنه انضم إلى "الجماعات المتشددة" في الجبال منذ كان عمره 15 عاما قبل أن يصبح من المقربين من زعيم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.

وفي بيان قالت وزارة الداخلية اليوم الأحد إن قواتها عثرت اليوم على "جثة إرهابي آخر خطير اسمه البشير بن الناجي وهو جزائري الجنسية وأمير سرية عقبة بن نافع في جبل سمامة".

وأضافت أن " البشير يبلغ من العمر 35 سنة ويُعرف بكنية حمزة النمر والتحق بالجماعات الإرهابية في الجزائر سنة 2003″. والبشير يعتبر دليل كتيبة عقبة بن نافع في كل تنقلاتها بين تونس والجزائر لمعرفته الواسعة بكافة المسالك الجبلية بين البلدين.

وصادرت القوات بندقيتي كلاشنيكوف وقنبلة يدوية أثناء العملية، بحسب البيان.

وكتيبة عقبة بن نافع هي الفرع المحلي لتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي وتحتمي بجبال الشعانبي وسمامة في القصرين قرب الحدود الجزائرية وشنت عدة هجمات في السنوات الماضية ضد القوات الأمنية والعسكرية؛ ولكن القوات التونسية ضيقت عليها الخناق في العامين الماضيين لتحد من خطورتها وتعتقل وتقتل عددا من عناصرها.

وفي العام الماضي قتلت قوات خاصة الجزائري مراد الشايب وهو الزعيم السابق لكتيبة عقبة بن نافع وعدة قادة آخرين.