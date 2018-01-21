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سياسة

إيران: تطورات عفرين مقلقة وقد تشعل نيران الحرب في سوريا من جديد

بهرام قاسمي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية
بهرام قاسمي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية
21/1/2018

أكدت الخارجية الإيرانية أنها تتابع التطورات في مدينة عفرين السورية بقلق بالغ، وأعربت عن أملها في إنهاء العمليات التركية ضد المدينة، التي يسيطر عليها مسلحون أكراد على وجه السرعة.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن بهرام قاسمي، المتحدث باسم الوزارة، القول اليوم الأحد إن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتابع عن كثب وقلق التطورات الجارية في المدينة السورية، وتأمل بانتهاء هذه العمليات فورا والحيلولة دون تعميق وتوسيع الأزمة في المناطق الحدودية التركية السورية".

وحذر المتحدث من أن "استمرار الأزمة في عفرين يمكن أن يؤدي من جديد إلى تقوية الجماعات التكفيرية الإرهابية في مناطق شمال سوريا، وأن يشعل نيران الحرب والدمار في هذا البلد مرة أخرى".

وأكد أن إيران "تؤكد بقوة على ضرورة الحفاظ على السيادة الوطنية ووحدة الأراضي السورية والحيلولة دون تصعيد الأزمة الإنسانية، والحفاظ على أرواح المواطنين السوريين الأبرياء، وتتوقع من جميع الدول وخاصة تركيا باعتبارها إحدى الأطراف الضامنة لمسار أستانة، البقاء ملتزمة بالحل والتسوية السياسية للأزمة السورية وأن تستمر في أداء دورها البناء ومسؤوليتها المهمة لحل وتسوية الأزمة السورية سياسيا".

كانت تركيا أعلنت في وقت سابق اليوم دخول أول قوات برية تركية لمنطقة عفرين، ولاحقا، أفادت تقارير إخبارية بأن القوات التركية والقوات الموالية لها تمكنت من السيطرة على قرية شنكال بريف عفرين.

كان الجيش التركي أعلن مساء أمس بدء عملية عسكرية في عفرين وأطلق عليها اسم "غصن الزيتون".

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء الألمانية
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