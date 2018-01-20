ميلانيا.. الأكثر شعبية بين عائلة ترمب بعد عام من توليه السلطة

أظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه الجمعة أن "ميلانيا" هي الأكثر شعبية بين عائلة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بعد عام من توليه السلطة.

وكشف الاستطلاع الذي أجري بواسطة ( ذي ايكونوميست/يوجوف) أن ميلانيا أكثر شعبية من زوجها ومن ابنته إيفانكا ترمب.

ووفقا للاستطلاع، فإن 48 بالمئة ممن شملهم الاستطلاع والبالغ عددهم ألفا و500 شخص لديهم نظرة إيجابية أو مؤيدة نوعا ما لميلانيا ترمب، في حين أن 33 بالمئة كان لديهم رأي سلبي.

وكشف الاستطلاع أن 43 بالمئة من المشاركين لديهم نظرة إيجابية للرئيس ترمب، مقابل 52 بالمئة كانت لديهم نظرة سلبية لترمب.

وأوضحت مؤسسة يوجوف أن هذا الوضع "نموذجي بالنسبة للسيدات الأول، اللائي كثيرا ما يحبهنّ الشعب أكثر من أزواجهن السياسيين، حتى عندما يقيمهن الكثير من الأمريكيين بشكل سياسي".

وكشف الاستطلاع عن تقدير إيجابي بنسبة 41 بالمئة لصالح إيفانكا ترمب و25 بالمئة لزوجها جاريد كوشنر، بينما كانت نظرة حوالي 45 بالمئة سلبية لكل منهما.

وكان ابنا ترمب " دونالد الابن وإريك" الأقل شعبية لدى الرأي العام، مع حصولهما على تقدير إيجابي بلغ 36 و32 % على الترتيب من الذين شملهم الاستطلاع.