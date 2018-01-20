شاهد: هيئة الانتخابات المصرية تبدأ تلقي أوراق مرشحي الرئاسة رسميا

بدأت اليوم السبت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر بتلقي أوراق الترشح بانتخابات الرئاسة لمدة 10 أيام وسط تشديدات أمنية.

وأكد علاء فؤاد المدير التنفيذي لهئية الانتخابات أنه يحق لراغبي الترشح أن يتقدموا بشخوصهم أو عن طريق وكلاء عنهم بموجب توكيل رسمي، لتسليم الأوراق والمستندات التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات لخوض المنافسة الانتخابية.

وأضاف فؤاد في مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم أن الهيئة شكلت لجنة ، تتولى تلقي طلبات وفحص طلبات المرشحين وكذلك فحص المستندات المحددة وفقا للقانون وعمل ملف لكل مرشح يضم الأوراق والمستندات.

وأشار فؤاد إلى أن طلبات الترشيح يتم تقديمها بمقر الهيئة بوسط القاهرة، اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء، يوميا، وحتى يوم 29 يناير والذي يكون تلقي طلبات الترشح فيه حتى الساعة الثانية ظهرا.

وقال إن قائمة المستندات المطلوبة للترشح في الانتخابات الرئاسية، تتضمن نماذج التزكية البرلمانية (تزكية من 20 نائبا برلمانيا) أو التأييد الشعبي (25 ألف تأييد محرر من المواطنين الذين لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها) لطالب الترشح.

وأضاف أن المستندات المطلوبة من طالب الترشح تتضمن صورة بطاقة الرقم القومي، وشهادة الميلاد أو مستخرجا رسميا منها، وصورة رسمية من المؤهل الدراسي الحاصل عليه، وإقرار طالب الترشح بأنه مصري ومن أبوين مصريين وعدم حمله هو أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وصحيفة الحالة الجنائية، وشهادة إتمام الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها طبقا للقانون، وإقرار الذمة المالية، وتقرير توقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، وإقرار تمتعه بالحقوق المدنية والسياسية، وإقرارا بأنه لم يسبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وسداد مبلغ التأمين المقرر (20 ألف جنيه )، وبيان بمحل إقامته.

وأوضح فؤاد أنه سيتم عمل (قاعدة بيانات) بكافة استمارات التأييد وبيانات المواطنين الذين قاموا باستصدارها، مشيرا إلى أن القانون وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، تحظر أن يقوم المواطن بعمل أكثر من استمارة تأييد، أو عمل أكثر من استمارة لأكثر من مرشح واحد.

وكشف عن تصميم برنامج متخصص لفحص استمارات التأييد إلكترونيا وبيان مدى سلامتها واستبعاد استمارات التأييد المكررة، مؤكدا أن استمارات التأييد المكررة سيتم تجميعها وإرسالها إلى النيابة العامة، باعتبار أن هذا الأمر (تكرار استصدار استمارات التأييد من قبل الشخص الواحد) يمثل جريمة جنائية وفقا للقانون.

وأضاف أنه تم تشكيل فرق لتجميع استمارات التأييد، وتغليفها، وحفظها، في ضوء القرارات التنظيمية التي أصدرتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

ولفت إلى أن استمارات التأييد التي تم استصدارها حتى ظهر اليوم السبت من مكاتب التوثيق والشهر العقاري على مستوى الجمهورية لمرشحي الانتخابات الرئاسية بلغ عددها نحو 650 ألف استمارة تأييد استصدرت من 390 مكتبا للشهر العقاري.

وأكد المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات أنه فور إغلاق باب التقدم للترشيح في الانتخابات الرئاسية والمحدد له يوم 29 يناير الجاري، سيتم إعلان القائمة المبدئية لأسماء المرشحين وأعداد المزكين (من البرلمان) والمؤيدين (المواطنين) لكل منهم، على أن يحصل المرشح على الرمز الانتخابي وفقا لأسبقية التقدم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات بطلب الرمز.

وأضاف أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت يومين لتلقي اعتراضات المرشحين، على أن تتولى الهيئة الفصل في تلك الاعتراضات خلال 5 أيام، وأن يتم إخطار المرشح المستبعد- حال استبعاده- بأسباب الاستبعاد التي قررتها الهيئة، مفصلة ، ثم يتم تلقي تظلمات المستبعدين والبت فيها، ثم فترة تقديم الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة على أن يتم الفصل في تلك الطعون خلال فترة 10 أيام اعتبارا من 12 إلى 21 فبراير المقبل، على أن تلي هذه الإجراءات إعلان القائمة النهائية للمرشحين وبدء العملية الانتخابات.

وأشار المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات إلى أن الهيئة تلقت بعض الشكاوى من المواطنين المصريين المقيمين في الخارج، بعدم توافر استمارات التأييد في بعض السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، مؤكدا أنه تم التنسيق مع وزارة الخارجية على وجه السرعة وتوفير الأعداد المطلوبة من تلك الاستمارات، وأنه لا يتم الاعتداد بأية استمارة أو نموذج للاستمارة الخاصة بالتأييد، بخلاف النماذج المحددة والصادرة من الهيئة الوطنية للانتخابات.

من جانبه، قال اللواء رفعت قمصان نائب المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة حددت يوم 26 يناير الجاري كآخر يوم لتقدم طالب الترشيح إليها لإجراء الكشف الطبي حتى يستطيع طالب الترشح اللحاق بالموعد النهائي لتقديم أوراق ترشحه والمحدد في 29 يناير.