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سياسة|الأردن

شاهد: مظاهرات في الأردن احتجاجا على زيارة نائب الرئيس الأمريكي

20/1/2018

نظم محتجون مظاهرة في العاصمة الأردنية عمان اليوم السبت احتجاجا على زيارة نائب الرئيس الأمريكى مايك بنس.

وقال المتظاهرون إن بنس "غير مرحب به" قبيل زيارته للبلاد بعد أسابيع من قرار الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وتجمع عشرات بالقرب من السفارة الأمريكية في عمان وهم يحملون لافتات ويرددون الشعارات احتجاجا على الزيارة.

وكتب على إحدى اللافتات "القدس عاصمة فلسطين.. الأبدية- لا.. لاستقبال نائب الرئيس الأمريكي في عمان".

ومن المقرر أن يصل بنس إلى عمان في وقت متأخر اليوم السبت ومن المتوقع أن يجتمع مع العاهل الأردني الملك عبد الله غدا الأحد.

وأغضب قرار ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل في السادس من ديسمبر كانون الأول العالم العربي كما أثار استياء الحلفاء الغربيين. ويمثل وضع مدينة القدس أحد أكبر العقبات في أي اتفاق سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين منذ أعوام طويلة.

وتعتبر إسرائيل المدينة بالكامل عاصمتها. ويريد الفلسطينيون الجزء الشرقي منها عاصمة لدولتهم المستقبلية.

وتعتبر معظم الدول القدس الشرقية، التي ضمتها إسرائيل بعد حرب عام 1967، أرضا محتلة. وهي تشمل المدينة القديمة ومواقع مقدسة لدى الديانات السماوية الثلاث.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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