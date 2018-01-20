شاهد: أردوغان يعلن انطلاق الهجوم البري في عفرين بسوريا

أعلن الرئيس التركي رجب طيّب أدوغان اليوم السبت أن أنقرة بدأت عمليا هجوما لطرد المقاتلين الأكراد من بلدة عفرين السورية.

وقال أردوغان في خطاب متلفز بمدينة كوتاهيا إن "عملية عفرين بدأت عمليا على الأرض ومنبج ستكون التالية" في إشارة إلى بلدة سورية أخرى يسيطر عليها الأكراد.

وقال أردوغان في إشارة إلى تطمينات أمريكية سابقة بأن وحدات حماية الشعب الكردية ستنسحب من عفرين "لم يتم الإيفاء بالوعود التي قطعت لنا بشأن منبج، فلا يمكن لأحد أن يعترض على قيامنا بما يلزم".

وأكد أن أنقرة ستدمر خطوة بخطوة "الممر الإرهابي" الذي أقامته وحدات حماية الشعب الكردية.

وتتهم تركيا وحدات حماية الشعب الكردية بأنها فرع لحزب العمال الكردستاني الذي شن تمردا في جنوب شرق تركيا لأكثر من ثلاثة عقود وتعتبره أنقرة وحلفاؤها في الغرب مجموعة إرهابية.

ولكن وحدات حماية الشعب الكردية تحالفت بشكل واسع مع الولايات المتحدة في الحرب ضد مقاتلي تنظيم الدولة حيث لعبت دورا كبيرا في إخراجهم من معاقلهم في سوريا.

من جانب آخر قال الجيش التركي إنه قصف مواقع للأكراد في منطقة عفرين السورية يومي الجمعة والسبت حيث استهدف مخابئ ومعاقل يستخدمها مقاتلو حزب العمال الكردستاني وحزب الاتحاد الديمقراطي ووحدات حماية الشعب الكردية، وأضاف الجيش في بيان أن المتشددين قصفوا مواقع تركية في وقت سابق.