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ديرشبيغل: الموساد اغتال ما لا يقل عن 3000 شخص

الصحفي والمؤلف الإسرائيلي - رونين بيرغمان
الصحفي والمؤلف الإسرائيلي - رونين بيرغمان
20/1/2018

انتهت أبحاث خبير إسرائيلي إلى أن جهاز الاستخبارات الإسرائيلي ( الموساد ) اغتال عدة آلاف من الأشخاص، العديد منهم " تواجدوا في الوقت الخطأ في المكان الخطأ".

ونقلت مجلة ( دير شبيغل) الألمانية الصادرة اليوم السبت، عن الصحفي والمؤلف الإسرائيلي "رونين بيرغمان" قوله بشكل إجمالي نحن نتحدث عن ما لا يقل عن 3000 شخص، لم يكن بينهم فقط الأشخاص المستهدفون ، بل العديد من الأبرياء الذين تواجدوا في الوقت الخطأ في المكان الخطأ".

وبحسب بيرغمان، فقد كانت هناك خلال الانتفاضة الثانية وحدها، أيام صدر فيها أوامر بعمليات قتل مستهدفة لما يتراوح بين أربعة إلى خمسة أشخاص، وكانت هذه الأوامر في العادة بحق أعضاء في حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

يذكر أن كتاب بيرغمان (حرب الظل، إسرائيل وعمليات القتل السرية للموساد) الذي تصدره شبيغل، سيتم طرحه في الأسواق اعتبارا من يوم الإثنين المقبل.

وأوضح بيرغمان أنه تحدث في أبحاثه مع نحو 1000 شخص، بينهم ستة من الرؤساء السابقين للموساد وستة من رؤساء الحكومات الإسرائيلية مثل إيهود باراك وإيهود أولمرت وكذلك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي بنيامين نتنياهو.

ويحكي الكتاب على نطاق زمني واسع، تطور جهاز الاستخبارات الإسرائيلية حتى خريف 2017، وخلال ذلك يتحدث بيرغمان عن مهام الموساد وعمليات صنع القرار السياسي.

ورسميا يسمى الموساد (معهد الاستطلاع والمهام الخاصة) وكان تعرض في الماضي إلى انتقادات لطريقة عمله، حيث كان عملاء للجهاز قتلوا في عام 1973 بطريق الخطأ نادلا مغربيا في مدينة ليلهامر النرويجية.  

المصدر : الألمانية
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