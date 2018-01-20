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سياسة|الولايات المتحدة

توقف المؤسسات الفيدرالية الأمريكية عن العمل لعدم إقرار موازنة 2018

البيت الأبيض بعد فترة قصيرة من بدء إغلاق الحكومة في واشنطن- 20 يناير
البيت الأبيض بعد فترة قصيرة من بدء إغلاق الحكومة في واشنطن- 20 يناير
20/1/2018

توقفت المؤسسات الفدرالية الأمريكية عن العمل جزئيا ليل الجمعة/السبت بسبب فشل الكونغرس في إقرار موازنة الإنفاق لعام 2018.

ودخل الإغلاق الجزئي للإدارات الفيدرالية الأمريكية حيز التنفيذ عند الساعة 00,00 (05,00 ت غ) من السبت بعد فشل محاولة التوصل الى تسوية حول الميزانية على الرغم من المفاوضات المكثفة بين الجمهوريين والديموقراطيين وتدخل الرئيس دونالد ترمب.

ولا يمكن التكهن بمدة إغلاق هذه الإدارات غير الرئيسية والذي يأتي في ذكرى مرور عام على تولي ترمب الرئاسة، بينما يفترض أن تستأنف المناقشات بين الطرفين اللذين يتبادلان الاتهامات بالتسبب بهذا الإغلاق المؤقت، لمحاولة التوصل إلى اتفاق.

وعرقل مجلس الشيوخ مشروع قانون موازنة الإنفاق للعام الجاري بعد أن تم إقراره بمجلس النواب الخميس، وصوت 50 عضوا بمجلس الشيوخ لصالح مشروع قانون الإنفاق مقابل رفض 48 عضوا، لكنه يحتاج إلى 60 صوتا من أجل إقراره.

وحمّل البيت الأبيض المعارضة الديمقراطية مسؤولية التوقف الجزئي للمؤسسات الأمريكية، واصفا الديمقراطيين بأنهم "معرقلون وليس مشرعون".

وقالت سارة ساندرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض في تصريح، إن الديمقراطيين في مجلس الشيوخ يتحملون مسؤولية تعطل المؤسسات، وأضافت لقد وضعوا المصلحة السياسية فوق مصلحة أمننا القومي وعائلات أفراد جيشنا والأطفال الضعاف وقدرة بلادنا على خدمة جميع الأمريكيين.

المصدر : وكالات
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