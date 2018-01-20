البرلمان العراقي يؤجل التصويت على موعد الانتخابات

فشل البرلمان العراقي اليوم السبت في الاتفاق على يوم 12 مايو أيار موعدا لإجراء الانتخابات بموجب اقتراح الحكومة.

وطالب المشرعون السنة والأكراد بالتأجيل للسماح لمئات الآلاف من النازحين بسبب الحرب بالعودة إلى ديارهم.

ويصر سياسيون شيعة منهم رئيس الوزراء حيدر العبادي على إجراء الانتخابات كما هو مخطط في 12 مايو أيار قائلين إن تأجيلها يخالف الدستور.

وقال التلفزيون الرسمي إن رئيس البرلمان سليم الجبوري، وهو سني، عبر عن أمله بعد جلسة اليوم السبت في بغداد في أن يتمكن البرلمان من التصويت على موعد للانتخابات بحلول يوم الإثنين.

ويسعى العبادي لإعادة انتخابه استنادا إلى زيادة شعبيته بين الأغلبية الشيعية بعدما قاد حربا استمرت ثلاثة أعوام على تنظيم الدولة دعمها التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.

وقالت السفارة الأمريكية في بغداد في بيان يوم الخميس "تأجيل الانتخابات سيشكل سابقة خطيرة ويقوض الدستور ويضر بالتطور الديمقراطي في العراق في الأمد البعيد".

وأبدت واشنطن تفهما للخطوة التي اتخذها العبادي في أكتوبر تشرين الأول بطرد المقاتلين الأكراد من منطقة كركوك الغنية بالنفط شمالي البلاد رغم أن الأكراد حلفاء تقليديون للولايات المتحدة.

ونزح عشرات الآلاف من الأكراد نتيجة سيطرة القوات العراقية بمساندة مقاتلين تدعمهم إيران على منطقة كركوك متعددة الأعراق ومحيطها.

وتقدر الأمم المتحدة العدد الإجمالي للنازحين الحاليين داخل العراق بنحو مليونين و600 ألف شخص معظمهم من السنة من المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة تنظيم الدولة.

ومنصب رئيس الوزراء بالعراق مخصص لسياسي من الشيعة العرب بموجب نظام لتقاسم السلطة وضع بعد الغزو الأمريكي للعراق في عام 2003 الذي أطاح بصدام حسين.

ويحصل سياسي كردي من أعضاء البرلمان على منصب الرئيس وهو منصب شرفي إلى حد كبير، بينما ينتخب رئيس البرلمان من النواب السنة العرب.