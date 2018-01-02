مصر تعلن الجدول الزمني لانتخابات الرئاسة الاثنين

قال المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية لرويترز يوم الثلاثاء إن الهيئة ستعلن الجدول الزمني لانتخابات الرئاسة يوم الإثنين المقبل.

وأضاف أن مؤتمرا صحفيا سيعقد لهذا الغرض.

ويتوقع أن تبدأ إجراءات الانتخابات الشهر المقبل وأن تجرى في ابريل نيسان.

ولم يعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الآن اعتزامه الترشح لولاية ثانية لكن يرجح على نطاق واسع أن يترشح ويفوز بها. وتنتهي فترة رئاسته الحالية في أوائل يونيو حزيران المقبل.

وينص الدستور على شغل المنصب فترتين مدة كل منهما أربع سنوات بحد أقصى.

وكان رئيس الوزراء السابق أحمد شفيق قد أعلن نيته الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة في تسجيل مصور بثه من الإمارات قبل أن تقوم بترحيله إلى مصر.

وتوارى شفيق عن الأنظار فور وصوله إلى مصر ويقيم في فندق بشرق القاهرة وسط تقارير عن إقامته جبريا وسط حراسة أمنية في الفندق الواقع على أطراف العاصمة المصرية.