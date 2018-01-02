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سياسة|روسيا

مسلمة محجبة تترشح لمنافسة بوتين على رئاسة روسيا

آينة حمزتوفا, زوجة مفتي جمهورية داغستان الروسية
آينة حمزتوفا, زوجة مفتي جمهورية داغستان الروسية
2/1/2018

قبلت لجنة الانتخابات المركزية الروسية، الاثنين، أوراق ترشح "آينة حمزتوفا" زوجة مفتي جمهورية داغستان الروسية لانتخابات الرئاسة، المقررة في روسيا الاتحادية، يوم 18 مارس/آذار المقبل.

وأعلنت اللجنة، في بيان، قبولها أوراق "آينة حمزتوفا"، زوجة مفتي داغستان، ضمن إجراءات الترشح لانتخابات الرئاسة، وفق قناة "روسيا اليوم".

وأوضحت اللجنة أن آينة حمزتوفا رشّحت نفسها بصفة مستقلة.

و"آينة حمزتوفا" (46 عاما) هي كاتبة صحفية مسلمة ورئيسة تحرير مجلة "إسلام"، وكذلك مستشارة الاتصالات العامة لمفتي داغستان، أحمد عبد اللطيف.

وفي مرحلة التسجيل يتوجب على المرشحين المستقلين جمع 300 ألف توقيع من ناخبين مؤيدين لهم، على ألا يتجاوز عدد التوقيعات في المنطقة الواحدة 7500 توقيع.

وانطلقت الحملة الانتخابية في 18 ديسمبر/كانون أول الماضي.

وقبلت لجنة الانتخابات، يوم الجمعة الماضي، أوراق زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي، فلاديمير جيرينوفسكي، ليصبح أول مرشح رسمي لانتخابات الرئاسة الروسية.

وكان الرئيس الروسي الحالي، فيلاديمير بوتين، أعلن، الشهر الماضي، اعتزامه الترشح لولاية رئاسية رابعة ستبقيه في الكرملين حتى عام 2024 في حال فوزه.

المصدر : الأناضول + وكالة الأنباء القطرية
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