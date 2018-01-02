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سياسة|ألمانيا

شرطة ألمانيا تتهم مشرعة بالتحريض بعد تغريدة معادية للمسلمين

النائبة بياتريكس فون شتورك
النائبة بياتريكس فون شتورك
2/1/2018

طلبت الشرطة الألمانية من الادعاء فتح تحقيق مع نائبة من اليمين المتطرف بشأن تحريض محتمل على الكراهية بعد تغريدة معادية للمسلمين.

ووجهت النائبة انتقادا الشرطة الألمانية لنشرها تغريدة على تويتر باللغة العربية.

ونشرت الشرطة في ولاية نورد راين فستفاليا تهنئة برأس السنة باللغة العربية وكذلك بالإنجليزية والألمانية والفرنسية. وتقع مدينة كولونيا، التي شهدت اتهام مهاجرين أغلبهم عرب بالتحرش الجنسي خلال احتفالات رأس السنة قبل عامين، في تلك الولاية.

وكتبت النائبة بياتريكس فون شتورك في تغريدة يوم 31 ديسمبر كانون الأول "ما خطب هذا البلد بحق الجحيم؟ لماذا تغرد الصفحة الرسمية للشرطة في نورد راين فستفاليا بالعربية؟ هل تسعى لإرضاء قطعان الرجال الهمج المسلمين المغتصبين؟".

وأزال تويتر التغريدة في وقت لاحق بعد أن تلقى شكاوى من مستخدمين.

وعلق تويتر حسابها لمدة 12 ساعة تقريبا بعد أن نشرت التغريدة قائلا إنها انتهكت قواعد الموقع التي تمنع المستخدمين من نشر رسائل تحض على الكراهية.

وتفرض ألمانيا غرامات على مواقع التواصل الاجتماعي إذا تقاعست عن إزالة التدوينات التي تحض على الكراهية سريعا. وعينت شركات مثل فيسبوك وتويتر موظفين إضافيين لرصد مثل هذا النوع من الرسائل.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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