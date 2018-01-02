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سياسة

شاهد: مصور مقدسي يوثق جرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين

2/1/2018

قال المصور الصحفي المقدسي محفوظ أبو ترك، إن كل المآسي الذي يتعرض لها العالم العربي والإسلامي هي نتيجة عدم دعمهم للفلسطينيين وللمقدسيين في القدس.

وأضاف خلال فقرة "نداء من القدس" على الجزيرة مباشر، إن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، شكل خطورة كبيرة وبشكل مباشر على الفلسطينيين عامة والمقدسيين بشكل خاص.

وأوضح أبو ترك، أن المقدسيين يتعرضون للقمع والظلم ليل نهار، لكنه اعتبر قرار ترمب الأخير بمثابة القشة التي ستقصم ظهر البعير، مؤكدًا أن القدس عربية وإسلامية ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تصبح يوما عاصمة للاحتلال الإسرائيل.

وأشار إلى أن المقدسيين في هذا الوقت يعتبروا في الخندق المتقدم عن بقية الأمة العربية والإسلامية، وقال إن ما تعرضت له الشعوب العربية كاف لأن يشعروا بأن الطوفان إذا استمر فسوف يصل إليهم ويجرفهم.

وأضاف أبو ترك، أن واجبه هو نقل الصورة الحقيقية لما يتعرض له المواطن المقدسي، لكنه يأسف من ضآلة التفاعل من قبل المتلقين مع ازدياد عمليات القمع والتهجير والتهويد للمدينة المقدسة على كل الأصعدة وعلى مرأى ومسمع من العالم.

ويعتقد المصور المقدسي أن صوره بمثابة رمانة الميزان في ظل عالم يسوده إعلام مشوه تتحكم فيه أذرع الصهيونية العالمية، ويأمل بأن تصل الحقيقة كاملة للمجتمع العربي والإسلامي من أجل دعم مشروع فلسطين الوطني وإظهار الحقائق.

وقال إن السلطات الإسرائيلية لمست تأثير الإعلاميين المقدسيين ونقلهم للحقائق وتوثيق جرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين، وبالتالي يتم قمعهم ومحاولة حجب المعلومات عنهم، مؤكدًا أنه بالرغم من كل ذلك يتمكن وزملاؤه من نقل الحقائق ونشرها بشكل أو بآخر.

المصدر : الجزيرة مباشر
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