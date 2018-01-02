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شاهد: الجزيرة مباشر ترصد آمال وتطلعات اليمنيين في 2018

2/1/2018

مع بداية عام ميلادي جديد، يأمل اليمنيون أن يعيشوا في سلام بعيدًا عن الحروب والأوجاع، وأن تتحرر بلدهم من سيطرة ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

ورصدت كاميرا الجزيرة مباشر آمال وتطلعات اليمنيين في مأرب لعام 2018 والتي جاء معظمها بأن يكون العام الجديد هو عام الانتصار على الحوثيين وتحرير التراب الوطني من الانقلاب الحوثي، وعودة مؤسسات الدولة لأحضان الشرعية.

كما عبر اليمنيون عن أملهم في عودة الأمن الغائب منذ 7 سنوات عجاف، والتطلع للتنمية وإيواء النازحين وعودة المشردين والمشتتين إلى منازلهم وتوفير الغذاء والدواء لجميع أهالي اليمن؛فيما توقع بعض اليمنيين استمرار الصراع في اليمن، لكنهم أيضًا يحلمون بالنصر.

سيدة يمنية كانت أمنيتها مختلفة، فهي تأمل بأن تتحرر الطفلة الفلسطينية عهد التميمي من قبضة الاحتلال، وأن تخرج من سجنها، وقالت "إن شاء الله ستتحرر فلسطين طالما بها أشخاص وأطفال بقوة وشجاعة عهد التميمي".

المصدر : الجزيرة مباشر
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