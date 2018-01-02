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سياسة

شاهد: إخلاء أطفال من مبنى تعرض لقصف جوي شرقي دمشق

2/1/2018

ذكر نشطاء المعارضة السورية أن اشتباكات عنيفة بين قوات النظام السوري وجماعات المعارضة المسلحة وقعت شرقي العاصمة دمشق، فيما شن طيران النظام ما لا يقل عن 12 غارة جوية.

وأظهر تسجيل مصور صدر عن منظمة الدفاع المدني السوري التطوعية، الاثنين، أشخاصًا يتم إخلاؤهم من مبنى تعرض للقصف بضاحية مسرابا في دمشق، بينهم أطفال ومصابون.

وقال مراسل الجزيرة إن مدفعية النظام جددت قصفها أمس الاثنين للأحياء السكنية في عربين، بينما أغارت طائراته على مدينة حرستا حيث أصيب مدنيون دون تحديد عددهم.

وأوضح الناشط السوري مازن الشامي أن المعارك التي وقعت، الاثنين، تركزت داخل منشأة عسكرية قرب ضاحية حرستا حيث حوصرت قوة حكومية ليوم واحد.

وتحدث الشامي عن وقوع عشرات الغارات الجوية، وقال إن النظام جلب تعزيزات خلال الليل محاولا الوصول إلى القوة المحاصرة.

من جهتها وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 10.2 آلاف مدني -بينهم 2300 طفل و1500 امرأة- خلال العام 2017.

وبحسب الشبكة فإن حصيلة القتلى تركزت في ريف دمشق بالدرجة الأولى، تلتها محافظة الرقة التي قتل فيها لوحدها 1500 مدني.

المصدر : أسوشيتد برس + الجزيرة مباشر
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