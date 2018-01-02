شاهد: أم تناشد لوقف تنفيذ حكم الإعدام بحق ابنها في مصر

ناشدت أم أحد المحكوم عليهم في القضية المعروفة باسم "استاد كفر الشيخ" بوقف تنفيذ حكم الإعدام في ابنها قبل ساعات من الموعد المقرر لتنفيذه.

وقالت السيدة تهاني في اتصال هاتفي مع برنامج "هاشتاج" في الجزيرة مباشر إن تلقت اتصالات من أقارب سجناء جنائيين في السجن المحتجز فيه ابنها تفيد باعتزام السلطات تنفيذ حكم الإعدام بحقه بعد ساعات في صباح الثلاثاء.

وناشدت الأم المنظمات الدولية وكل الدول بالتدخل لوقف تنفيذ الإعدام بحق ابنها، التي قالت إنه محكوم عليه ظلما رغم وجود دليل براءته.

وأضافت أن النائب العام والحاكم العسكري لديهما أدلة براءة ابنها على حد وصفها.

وقالت إن ابنها تعرض للتعذيب إثر اختفائه قسريا على يد الأمن لإجباره على الاعتراف بالتهم المنسوبة له.

وكانت محكمة عسكرية أيدت في يونيو/حزيران الماضي، حكم الإعدام الصادر بحق 7 متهمين بينهم 4 حضوريًا في القضية المعروفة إعلاميًا بتفجيرات "استاد كفر الشيخ".

وأحالت المحكمة العسكرية أحالت أوراق 7 متهمين في قضية مقتل 3 طلبة بالكلية الحربية باستاد كفر الشيخ الرياضي، إلى مفتي الجمهورية.

وتعود أحداث القضية إلى 15 أبريل/نيسان 2016 إثر مقتل 3 من طلاب الكلية الحربية في محافظة كفر الشيخ إثر انفجار وقع في غرفة بجوار بوابة الاستاد الرياضي، وقرر النائب العام الراحل هشام بركات إحالة القضية للنيابة المختصة في طنطا، حيث باشرت التحقيق ثم تم إحالتها إلى المحكمة العسكرية بالإسكندرية.