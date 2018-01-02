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سياسة|إيران

خامنئي يتهم "أعداء إيران" بزعزعة الاستقرار وسقوط مزيد من القتلى في الاحتجاجات

المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية -آية الله علي خامنئي
المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية -آية الله علي خامنئي
2/1/2018

اتهم المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي الثلاثاء أعداء إيران بالتآمر ضد إيران وذلك في أول تعليق له على التظاهرات احتجاجا على الضائقة الاقتصادية.

وقال خامنئي، في تصريحات له بعد الاحجتجات والتي نقلها التلفزيون الرسمي "في أحداث الأيام الأخيرة، اتحد الأعداء مستخدمين وسائلهم، المال والأسلحة والسياسة وأجهزة الأمن، لإثارة مشكلات للنظام الإسلامي".

وأضاف خامنئي "العدو يترصد على الدوام فرصة وثغرة للتغلغل وتسديد ضربة للأمة الإيرانية"، من دون أن يعطي المزيد من التوضيحات حول الجهات المقصودة.

وأوضح خامنئي على موقعه الإلكتروني الرسمي "أنه سيلقي كلمة بشأن الأحداث الأخيرة "عندما يحين الأوان".

وقتل تسعة أشخاص ليل الاثنين في وسط إيران حيث حاول متظاهرون مهاجمة مركز شرطة، بحسب الاعلام الرسمي، وبذلك، ترتفع الحصيلة الإجمالية الى 21 قتيلا بينهم 16 متظاهرا، منذ أن انطلقت التظاهرات الخميس في مشهد (شمال شرق)، ثاني مدن إيران، قبل أن تنتشر سريعا وتمتد إلى جميع أنحاء البلاد.

وتركزت الاحتجاجات بصورة رئيسية في المدن الصغيرة ، إلا أنه تم اعتقال 450 شخصا في طهران منذ السبت، وفق السلطات التي نشرت قوات أمنية إضافية للتصدي للحركة الاحتجاجية التي لا يبدو أنها تتبع تنظيما معينا أو تقودها جهة معينة.

المصدر : وكالات
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