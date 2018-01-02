ترمب يهاجم باكستان

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يوم الإثنين باكستان، قائلا إن الولايات المتحدة منحت إسلام آباد "بحماقة" مساعدات تجاوزت 33 مليار دولار على مدى 15 عاما.

وقال ترمب إن الولايات المتحدة لم تحصل على شيء في المقابل وتعهد بوقف تلك المساعدات.

وغرد ترمب على تويتر "يوفرون ملاذا آمنا للإرهابيين الذين نتعقبهم في أفغانستان دون مساعدة تُذكر. لا مزيد!".

وأضاف "الولايات المتحدة منحت باكستان بحماقة أكثر من 33 مليار دولار في شكل مساعدات على مدى 15 عاما وهم لم يمنحونا سوى الأكاذيب والخداع معتقدين أن زعماءنا حمقى".

وقال مسؤول بمجلس الأمن القومي الأمريكي يوم الإثنين إن البيت الأبيض لا يعتزم إرسال 255 مليون دولار كمساعدات لباكستان "هذه المرة" وأضاف أن "الإدارة تواصل مراجعة مستوى تعاون باكستان".

ولم يتضح حتى الآن ما الذي دفع ترمب لانتقاد باكستان لكنه يشكو منذ مدة طويلة من أن إسلام آباد لا تبذل ما يكفي للتصدي "للمتشددين الإسلاميين."

وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد ذكرت في 29 ديسمبر كانون الأول أن إدارة ترمب "تبحث بعمق" ما إذا كانت ستوقف مساعدات بقيمة 255 مليون دولار لباكستان.

وأضافت الصحيفة أن مسؤولين أمريكيين سعوا للقاء عضو في شبكة حقاني المرتبطة بحركة طالبان بعد اعتقاله في باكستان في محاولة للحصول على معلومات بشأن أمريكي واحد على الأقل محتجز رهينة لكن طلبهم قوبل بالرفض.

وقال وزير الخارجية الباكستاني خواجة آصف على تويتر "سنرد على تغريدة الرئيس ترمب قريبا إن شاء الله… سنجعل العالم يعرف الحقيقة.. الفرق بين الحقائق والخيال".

وقالت إدارة ترمب في أغسطس آب إنها ستؤجل إرسال مساعدات بقيمة 255 مليون دولار إلى باكستان. والشهر الماضي قال ترمب خلال كلمة له إن الإدارة الأمريكية تقدم "مبالغ ضخمة سنويا لباكستان. عليهم تقديم المساعدة".

وترد باكستان على ذلك بأنها قامت بعمليات عسكرية لطرد "المتشددين" من أرضها وبأن 17 ألف باكستاني قتلوا سواء أثناء قتالهم مسلحين أو في تفجيرات وهجمات أخرى منذ 2001.

وقال حمد الله محب سفير أفغانستان في واشنطن في تغريدة على تويتر يوم الإثنين إن تغريدة ترمب "رسالة مشجعة للأفغان الذين يعانون على يد الإرهابيين المتمركزين في باكستان منذ فترة طويلة جدا".