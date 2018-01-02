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سياسة|مصر

السيسي يمدد حالة الطوارئ في مصر 3 أشهر أخرى

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
2/1/2018

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا بتمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة أشهر أخرى اعتبارا من 13 يناير كانون الثاني الجاري.

وكانت مصر قد أعلنت حالة الطوارئ بعد هجومين استهدفا كنيستين في مدينتي طنطا والإسكندرية في أبريل نيسان العام الماضي أسفرا عن مقتل 45 شخصا وإصابة عشرات آخرين وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عنهما.

ومددت حالة الطوارئ في يوليو تموز ثم أعلنت من جديد في أكتوبر تشرين الأول.

وجاء في القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية "تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفط الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين".

وجاء في الجريدة الرسمية أن القرار صدر بتاريخ 31 ديسمبر كانون الأول الماضي.

ويتطلب تمديد حالة الطوارئ موافقة مجلس النواب على القرار بأغلبية الثلثين.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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