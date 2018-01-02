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سياسة

الأناضول: شقيق على عبد الله صالح يفلت من الحوثيين

2/1/2018

وصل اللواء، علي صالح الأحمر، شقيق الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح، فجر الثلاثاء، محافظة مأرب الخاضعة للحكومة الشرعية، شرقي البلاد.

وقال مصدر حكومي لوكالة الأناضول، رفض الكشف عن هويته إن اللواء الأحمر، استطاع الخروج من صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، والانتقال لمحافظة مأرب، رغم القبضة الأمنية المشددة التي تفرضها الجماعة على مداخل ومخارج المدينة.

ولم يكشف المصدر عن الطرق التي سكلها شقيق صالح من أجل الوصول لمأرب والإفلات من قبضة الحوثيين الذين اعتقلوا خلال الفترة الماضية، العشرات من أسرة الرئيس السابق والقادة العسكريين المقربين منه.

ويعد هذا أرفع مسؤول عسكري من أقارب الرئيس المخلوع، ينتقل لمناطق الشرعية منذ مقتل صالح على أيدي الحوثيين في الرابع من ديسمبر/كانون أول الماضي.

واللواء الأحمر، أخ غير شقيق لصالح، كان من أبرز القادة العسكريين في نظام أخيه، إذ كان قائدا لقوات الحرس الجمهوري قبل أن يتقلدها نجل صالح، العميد أحمد.

كما شغل الأحمر، منصب مدير مكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الذي ظل به حتى سقوط نظام صالح عام 2011.

المصدر : الأناضول
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