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سياسة|إيران

الأمن الإيراني يقتل خمسة متظاهرين "هاجموا" منشأة حكومية بأصفهان

مبنى مشتغل في مدينة لرستان بمحافظة لرستان غربي إيران
مبنى مشتغل في مدينة لرستان بمحافظة لرستان غربي إيران
2/1/2018

قالت وسائل إعلام إيرانية إن قوات الأمن قتلت "الاثنين" خمسة أشخاص، قالت إنهم حاولوا مهاجمة منشأة حكومية في مدينة قهدريجان، بمحافظة أصفهان، جنوب العاصمة طهران.

وأفاد موقع عصر إيران الإخباري، بأن قوات الأمن أحبطت هجومًا استهدف مقر قائمّقامية قهدريجان، وقتلت 5 أشخاص حاولوا مهاجمته.

كما قُتل 4 أشخاص، الاثنين، خلال مظاهرات مناهضة للنظام في قضاء نجف أباد في أصفهان، وبذلك يرتفع عدد قتلى المظاهرات التي انطلقت منذ ستة أيام بعدة مدن إيرانية إلى عشرين قتيلا.

ووفقًا لموقع رجا نيوز الإخباري المقرب من الجناح المحافظ في إيران، فقد قتل اثنان من قوات الحرس الثوري ومتظاهرين اثنين خلال مظاهرات شهدها قضاء نجف أباد.

وقد خرجت مظاهرات ليلية لليوم السادس على التوالي في أكثر من مدينة في إيران احتجاجا على غلاء المعيشة بدأت في مدينتي مشهد وكاشمر، احتجاجا على غلاء المعيشة وامتدت لاحقا لتشمل مناطق مختلفة، من بينها العاصمة طهران.

في مقابل ذلك خرجت مظاهرات أخرى مؤيدة للنظام، رَفع المشاركون فيها شعارات مناهضة لمن سموهم مثيري الشغب.

وكان مسؤول في الداخلية قال إن السلطات ستتعامل ابتداء من اليوم بصرامة مع كل أشكال العنف والفوضى.

من جهته، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن الشعب سينزل بالملايين الى الشوارع إذا اقتضت الضرورة دعما للنظام والثورة، مضيفا أن حكومته تتعامل مع المظاهرات على أنها فرصة للتحسين وليست تهديدا للنظام، مشيرا إلى أن بعض المتظاهرين لديهم مطالب محقة وليسوا جميعُهم مرتبطين بالخارج.

وقد علق الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مجددا في تغريدة بموقع تويتر، على المظاهرات التي تشهدها إيران، قائلا إن طهران تفشل على كل مستوى، رغم الاتفاق السيء الذي وقعته معها إدارة أوباما.

وأضاف أن الشعب الإيراني الذي وصفه بالعظيم تعرض للقمع على مدى سنوات عدة، وأنه يفتقد الطعام والحرية. وقال إن وقت التغيير قد حان. 

المصدر : الأناضول + الجزيرة
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