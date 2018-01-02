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سياسة|مصر

إعدام 4 مصريين بحكم عسكري في قضية أحداث استاد كفر الشيخ

2/1/2018

أعدمت السلطات المصرية، صباح الثلاثاء، 4 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث استاد كفر الشيخ.

ونقلت وكالة الأناضول عن مسؤول أمني لم تسمه، أن وزارة الداخلية نفذت صباح الثلاثاء الإعدام شنقا بحق 4 قال إنهم متورطين في تنفيذ تفجير وقع في محافظة كفر الشيخ شمالي القاهرة في 2015.

وكان مفتي الجمهورية قد أيد حكم الإعدام الصادر من المحكمة العسكرية بالإسكندرية لاتهامهم بالقتل العمد.

وحكمت المحكمة العسكرية قد حكمت بإعدام 7 مواطنين بينهم 3 غيابيا و4 حضوريا، وهم: "لطفي إبراهيم إسماعيل خليل، وأحمد عبد المنعم سلامة علي سلامة، وأحمد عبد الهادي محمد السحيمي، وسامح عبد الله محمد يوسف".

ونسبت المحكمة للمتهمين قيامهم بتفجير عبوة ناسفة داخل أحد الغرف باستاد كفر الشيخ الرياضي، مما أسفر عن مقتل كل من محمد عيد عبد النبي، وعلى سعد ذهني، وإسماعيل محمود عبد المنعم، وجميعهم من طلاب الكلية الحربية أثناء تجمعهم أمام الاستاد، انتظارًا لوصول أتوبيس يقلهم للكلية، كما أصيب اثنان آخران من جراء الانفجار.

وكان محامي المعدومين قد تقدم بطلب التماس للنائب العام بوقف تنفيذ حكم الإعدام خاصة في ظل ظهور أدلة جديدة تثبت براءة موكليه.

وقال بيومي إن متهما في قضية بالصعيد ويدعى محمد عبد الفتاح اعترف بانتمائه لتنظيم ولاية سيناء ومسؤوليته عن تفجير استاد كفر الشيخ.

من جانبه قال عزت غنيم المحامي، على صفحته الشخصية على موقع فيسبوك، إنهم تقدموا بكل المستندات التي تفيد اعتراف المنفذ ما يؤكد براءتهم، لكن تم رفض الأوراق دون تحقيق.

وتطالب منظمات حقوقية السلطات المصرية بوقف تنفيذ الاعدامات، داعين الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للوقوف أمام ما سمّته ممارسات النظام المصري القمعية، وأشارت الحملة -في بيانها- إلى أن حكم الإعدام في مصر تحول إلى آلة قمع جماعي تمارسه الدولة ضد المعارضين.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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