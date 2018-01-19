مكتب نتنياهو: سفارة إسرائيل في الأردن ستستأنف أعمالها على الفور

قال مكتب رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو يوم الخميس إن سفارة إسرائيل في العاصمة الأردنية عمان ستستأنف فورا أعمالها بالكامل.

ونقلت وسائل إعلام رسمية أردنية عن مسؤولين أردنيين قولهم إن إسرائيل اعتذرت رسميا عن مقتل مواطنين أردنيين على يد حارس أمن إسرائيلي في يوليو تموز الماضي في واقعة تسببت في توتر في العلاقات وأدت إلى إغلاق سفارة إسرائيل في عمان.

وقال البيان "توصلت إسرائيل والأردن إلى اتفاق إثر الأحداث التي وقعت في السفارة بالأردن في 23 يوليو 2017 وواقعة مقتل قاض أردني في مارس 2014. سفارة إسرائيل في الأردن ستعود لكامل أعمالها على الفور".