شاهد: يمنيون يبحثون عن الطعام وسط القمامة بعد نزوحهم بسبب القصف

أجبرت الضربات الجوية المتكررة من التحالف الذي تقوده السعودية على اليمن، السكان على النزوح إلى ميناء الحديدة على البحر الأحمر الذي يتمتع بأمان نسبي.

فقد حزمت عائلة "الرزيق" في اليمن متعلقاتها وفرّت بعد أن شهدت المنطقة التي كانت تسكن فيها في شمال غرب البلاد ضربات جوية متكررة من التحالف الذي تقوده السعودية واتجهت إلى ميناء الحديدة على البحر الأحمر والذي يتمتع بأمان نسبي

لكن من دون مال ولا أقارب لاستضافتهم انضمت العائلة المؤلفة من 18 فردا إلى عدد متزايد من النازحين الذين يعيشون في مكبات القمامة أو بجوارها في المدينة التي يسيطر عليها الحوثيون.

وعلى الرغم من المخاطر الصحية فقد أصبحت مكبات القمامة مصدرا للطعام لمئات اليمنيين الذين يعانون من الفقر المدقع ومصدرا للدخل لبعض الشباب.

وبالإضافة إلى التقاط بقايا الطعام التي يستغني عنها اليمنيون الأفضل حالا يجمع بعض النازحين العبوات المعدنية والزجاجات البلاستيكية لبيعها للتجار وتأمين بعض المال للوفاء باحتياجاتهم اليومية.

وأوضح كبير العائلة محمد الرزيق (67 عاما) أن اليمنيين لا يطلبون أي مساعدة من الخارج ولكن فقط جهودا صادقة لإنهاء الحرب ، وقال "أهم شيء يكفون عنا الحرب ويكفون عنا المأساة ويَدَعونا.. والله سبحانه وتعالى سيتكفل بنا".

واحتدمت الحرب في عام 2015 عندما تدخل التحالف العربي بقيادة السعودية لمحاولة إعادة السلطة إلى يد الرئيس عبد ربه منصور هادي من يد الحوثيين الذين أجبروه على الخروج من البلاد.

وقتلت الحرب أكثر من عشرة آلاف شخص وأصابت الاقتصاد بالشلل وتسببت في تفشي وباء الكوليرا الذي قتل نحو ألفي شخص ودفعت البلاد إلى شفا المجاعة.

وتقدر الأمم المتحدة أن الحرب في اليمن شرّدت أكثر من مليوني شخص.