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سياسة|تركيا

شاهد: اللحظات الأولى للقصف التركي على عفرين

19/1/2018

قال وزير الدفاع التركي نور الدين جانيكلي (الجمعة) إن عملية تركيا في منطقة عفرين الخاضعة لسيطرة الأكراد في سوريا بدأت "فعليا" بقصف عبر الحدود، لكن لم تتحرك أي قوات إلى المنطقة.

وأضاف جانيكلي في مقابلة مع "قناة الخبر التلفزيونية" إن تركيا تطور أنظمة أسلحة لمواجهة الصواريخ المضادة للدبابات التي تستخدمها وحدات حماية الشعب الكردية السورية.

وقالت وحدات حماية الشعب الكردية السورية إن القوات التركية أطلقت قرابة 70 قذيفة على قرى كردية في منطقة عفرين بشمال غرب سوريا في قصف من الأراضي التركية بدأ عند منتصف الليل تقريبا واستمر حتى صباح (الجمعة).

وقال روجهات روج المتحدث باسم الوحدات في عفرين إن ذلك كان أعنف قصف تركي منذ أن صعدت أنقرة تهديداتها بالقيام بعمل عسكري ضد المنطقة الكردية.

وأضاف روج متحدثا من عفرين أن وحدات حماية الشعب سترد "بأقوى شدة" على أي هجوم على عفرين.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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