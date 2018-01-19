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تسجيل صوتي لـ"عبد الله بن علي آل ثاني": حاولت الانتحار بسبب ضغوط الإمارات

19/1/2018

قال الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني، إنه قرر التضحية بنفسه لاصطدامه بما وصفه بعائق شديد، بعدما تعرض لضغوط كبيرة مارسها عليه الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي.

جاء ذلك في تسجيل صوتي منسوب للشيخ عبد الله.

وكشف الشيخ عبد الله أن كلا من ولي عهد السعودية وولي عهد أبوظبي طامعان في ثروة قطر.

كما كشف فيه عن ظروف محاولته الانتحار.

يشار إلى أن آخر ظهور للشيخ عبد الله كان في مطار أبوظبي قبل أيام أثناء توجهه إلى الكويت حيث ظهرت على يده اليمنى ضمادة طبية وهو جالس على كرسي متحرك.

ونقل الشيخ عبد الله بن علي آل ثاني بسيارة إسعاف إلى المستشفى العسكري بعد وصوله الكويت عقب مغادرته أبو ظبي.

ووفق مصادر للجزيرة، فإن الشيخ توجه إلى الكويت وهو في وضع صحي غير مستقر.

يذكر أن الشيخ عبد الله بن علي آل ثاني قال في تسجيل مصور الأحد الماضي إنه محتجز في أبو ظبي بعدما استضافه ولي عهدها محمد بن زايد آل نهيان، وأكد أن أي مكروه يصيبه سيكون ولي عهد أبو ظبي مسؤولا عنه.

وكان مصدر في الخارجية الإماراتية قد قال إن الشيخ عبد الله حل ضيفا على الإمارات، وإنه حر التصرف في تحركاته.

وذلك قبل أن تتراجع وكالة الأنباء الإماراتية عن الخبر الذي بثته بشأن الشيخ عبد الله بن علي آل ثاني والتي قالت فيه إن الشيخ عبد الله كان ضيفا على دولة الإمارات وغادرها بناء على طلبه، ثم عمدت الوكالة إلى سحب تغريدتها من موقع تويتر بعد وقت قليل من نشرها.

وقد أعلنت دولة قطر أنها تراقب عن كثب الموقف بشأن التسجيل الذي ظهر فيه الشيخ عبد الله متحدثا عن احتجازه.

المصدر : الجزيرة مباشر
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