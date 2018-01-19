تركيا ترفض أي خيار غير العضوية الكاملة في الاتحاد الأوربي

قال عمر جليك وزير شؤون الاتحاد الأوربي التركي إن بلاده سترفض أي عرض بشراكة مع الاتحاد تقل عن العضوية الكاملة.

وحذر جليك من أن الوضع الراهن لا يعطي تركيا أي سبب للاستمرار في تطبيق اتفاق الهجرة.

وقال الوزير: "لا نأخذ الشراكة المميزة أو نهجا مشابها على محمل الجد. لا يمكن عرض مثل هذه الأشياء على تركيا".

وأضاف "مهما كان اسمها، شراكة مميزة أو تعاون لمكافحة الإرهاب، لن تعتد تركيا بمثل هذه العروض".

كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال منذ نحو أسبوعين إن التطورات في تركيا تحول دون إحراز تقدم في مسعاها المستمر منذ عقود للانضمام إلى الاتحاد الأوربي.

وقال إنه ينبغي تغيير تركيز المناقشات وتحدث عن احتمال إبرام شراكة لا ترقى لعضوية كاملة.

وعبر الاتحاد الأوربي عن قلقه بشأن حملة تركيا على من يشتبه في دعمهم لمحاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016.

وجرى احتجاز نحو 50 ألف شخص تمهيدا لمحاكمتهم كما تم عزل 150 ألفا، بينهم معلمون وصحفيون وقضاة، أو وقفهم عن العمل.

وقال جليك إن الاتحاد الأوربي لا يحترم جميع بنود اتفاق يهدف لوقف تدفق المهاجرين غربا من تركيا في مقابل دعم لتركيا يشمل مساعدات مالية قيمتها ثلاثة مليارات يورو.

وأضاف أن المساعدة المالية "لا تمضي بشكل جيد" ولم يتم فتح أي فصل جديد في جهود انضمام تركيا للاتحاد ولم يحدث أي تطور بشأن توسيع اتفاق جمركي بين الجانبين.

وقال جليك "لا يوجد سبب فني لأن تحافظ تركيا على هذا الاتفاق".