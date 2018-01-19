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سياسة|اليابان

اليابان تنتقد أمريكا لتحليق طائرات عسكرية فوق مدرسة في أوكيناوا

القواعد الأمريكية في أوكيناوا تثير الكثير من الاحتجاجات وسط اليابانيين
القواعد الأمريكية في أوكيناوا تثير الكثير من الاحتجاجات وسط اليابانيين
19/1/2018

انتقدت اليابان الجيش الأمريكي اليوم الجمعة لمخالفته وعدا بتجنب تحليق طائرات الهليكوبتر فوق مدرسة مجاورة لقاعدته في أوكيناوا فيما يعتبر خلافا نادرا بين الحليفين.

وتقع المدرسة إلى جوار قاعدة فوتينما في جزيرة أوكيناوا بجنوب اليابان وأصبحت محور تركيز الاستياء من الوجود الأمريكي في الجزيرة منذ سقطت نافذة من طائرة هليكوبتر تابعة لمشاة البحرية الأمريكية في فنائها الشهر الماضي.

وألقت قوات مشاة البحرية باللائمة على الأطقم البرية لعدم تثبيتها النافذة كما ينبغي ووعدت بمحاولة التحليق حول المدرسة وليس فوقها مستقبلا.

وبعد عدد من المشاكل المرتبطة بالطائرات في الآونة الأخيرة مثل سقوط النافذة وهبوط طائرتين هليكوبتر اضطراريا هذا الشهر تجددت الدعوات في أوكيناوا للأمريكيين لإغلاق بعض أو كل قواعدهم.

وقال وزير الدفاع الياباني إيستونوري أونوديرا "هذا غير مقبول، نود من الولايات المتحدة أن تتعامل مع الأمر".

وأضاف أن وزارته لديها أدلة واضحة على تحليق الطائرات فوق المدرسة يوم الخميس تشمل بيانات أجهزة الرادار ومقطع فيديو وسلمتها لمشاة البحرية ووزعتها على وسائل الإعلام.

من جانبهم قال مشاة البحرية إن الطائرات الأمريكية تفادت التحليق فوق المدرسة.

المصدر : رويترز
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