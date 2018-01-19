الناتو يشترط على مقدونيا حل مشكلة اسمها مع اليونان قبل الانضمام للحلف

حض الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ مقدونيا على حل خلاف مستمر منذ 27 عاما مع اليونان حول اسم "مقدونيا" وهو شرط أساسي لضمها إلى الحلف.

وقال ستولتنبرغ أمام البرلمان المقدوني خلال زيارة للعاصمة المقدونية "سكوبي" تستمر يومين هي الأولى لأمين عام للحلف منذ عام 2014 "أرحب باستعداد حكومتكم لحل هذه القضية والتصميم الذي أظهرته هذه الحكومة".

وأشار إلى أن اجتماعا استمر ساعتين الأربعاء حول القضية في مقرّ الأمم المتحدة في نيويورك كان خطوة قيّمة، واعتبر أن التقدم الأخير يجعله متفائلا- كما كل الأعضاء في الحلف- داعيا لانتهاز الفرصة للتقدم إلى الأمام".

وتعترض أثينا على استخدام الجمهورية الصغيرة في البلقان، والتي نالت استقلالها في 1991، اسم (مقدونيا ) الذي يشير إلى منطقة في شمال اليونان.

وتعتبر أثينا أن احتفاظ مقدونيا بالاسم يوحي بأن للأخيرة مطامع حدودية في منطقة مقدونيا اليونانية حيث تقع مدن كبرى مثل سالونيكي وكافالا، فضلا عن أنها كانت عاصمة الإسكندر المقدوني مؤسس إحدى أقدم وأعظم الأمبراطوريات في التاريخ القديم، والذي يشكل مصدر اعتزاز لليونانيين.

وقال ستولتنبرغ: "ليس هناك طريقة أخرى للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي بدون حل قضية الاسم" وأضاف أن "أبواب الحلف تبقى مفتوحة".

وقال رئيس وزراء مقدونيا زوران زاييف في وقت سابق هذا الشهر إنه يعتقد بإمكان التوصل إلى حل للقضية بحلول يوليو / تموز.

ويؤثر هذا الخلاف على مساعي كوبي للانضمام إلى الاتحاد الأوربي والحلف الأطلسي.