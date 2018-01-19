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سياسة|مصر

السيسي يعلن ترشحه رسميا لفترة رئاسية ثانية

19/1/2018

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مساء (الجمعة) ترشحه لفترة رئاسية ثانية.

جاء إعلان السيسي في كلمة نقلها التلفزيون المصري على الهواء مباشرة خلال اليوم الختامي لمؤتمر "حكاية وطن"، الذي انعقد على مدى ثلاثة أيام في القاهرة، والذي قدم فيه السيسي "كشف حساب" عن ولايته الرئاسية الأولى، التي تنتهي خلال أشهر.

وقال السيسي: "اسمحوا لي وتتقبلوا ترشحي لرئاسة الجمهورية ونيل ثقتكم مرة أخرى لفترة رئاسية ثانية".

وبهذا الإعلان يصبح السيسي هو المرشح الأوفر حظا في الانتخابات المقررة في مارس/ آذار المقبل، وفق مراقبين مصريين.

ووفق الدستور المصري يحق للسيسي الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لتولي فترة رئاسة ثانية وأخيرة مدتها أربع سنوات.

وتجرى انتخابات الرئاسة أواخر مارس/آذار.

وتبدأ الهيئة الوطنية للانتخابات بمصر السبت وحتى يوم 29 من شهر يناير/كانون الثاني الجاري في تلقي طلبات راغبي الترشح في الانتخابات الرئاسية.

المصدر : وكالات
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