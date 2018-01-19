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سياسة

اعتقال صحفيين يعملان لحساب رويترز ووكالة الصحافة الفرنسية بالسودان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
19/1/2018

اعتقلت السلطات السودانية، صحفيا يعمل مع وكالة رويترز ومراسلا لوكالة الصحافة الفرنسية كانا يغطيان احتجاجات في العاصمة الخرطوم.

وقال مجلس الإعلام الخارجي الذي يتعامل مع أجهزة الإعلام الأجنبية إن السلطات السودانية اعتقلت صحفيا يعمل مع وكالة رويترز ومراسلا لوكالة الصحافة الفرنسية كانا يغطيان احتجاجات في العاصمة الخرطوم.

وذكرت (رويترز ) أن آخر اتصال أجرته مع مراسلها، كان في وقت مبكر يوم الأربعاء قبل أن يتوجه لتغطية المظاهرات التي أدت إلى اشتباكات بين الشرطة ومحتجين.

ولم يذكر مسؤول في مجلس الإعلام الخارجي اتصلت به رويترز ما إذا كان سيتم توجيه اتهامات للصحفيين السودانيين، وكان المسؤول قال في وقت سابق إنه سيطلَق سراحهما في وقت مبكر من يوم الخميس.

وقال متحدث باسم رويترز "لا نعلم ملابسات الاعتقال ونسعى للحصول على معلومات إضافية عن الموقف".

من جانبها أكدت وكالة الصحافة الفرنسية القبض على أحد صحفييها.

ومنذ مطلع العام الجاري، تشهد الخرطوم ومدن أخرى احتجاجات متفرقة، تنديداً بالغلاء، بعد إقرار الحكومة إجراءات اقتصادية في موازنة العام الحالي، أدت لارتفاع كبير في الأسعار بما في ذلك أسعار الخبز.

وعبّرت الحكومة السودانية، منذ اندلاع الاحتجاجات، عن رفضها السماح بتخريب الممتلكات العامة، أثناء المظاهرات والتجمعات التي تشهدها البلاد، تنديدًا بالغلاء وارتفاع الأسعار.

المصدر : الأناضول + رويترز
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