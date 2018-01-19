إدارة ترمب تتحرك بأسرع مما هو متوقع لنقل سفارتها للقدس

أشار مسؤولون أمريكيون إلى أن الإدارة الأمريكية تتحرك على نحو أسرع مما هو متوقع لنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس.

ونقلت صحيفة ( نيويورك تايمز) عن المسؤولين، الذين لم يتم تسميتهم، قولهم الخميس، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تتحرك لنقل السفارة الأمريكية بحلول عام 2019، على الرغم من إصرارها الشهر الماضي على أن هذه الخطوة لن تحدث حتى نهاية ولاية الرئيس ترمب.

وذكرت الصحيفة أن خطط الإدارة، بعد اعتراف ترمب بالقدس عاصمة لإسرائيل، تشير إلى أنها لم تعد تهتم بتخفيف الضربة السياسية الجديدة، التي أثارت احتجاجات غاضبة من الفلسطينيين والعرب والمسلمين، وأثارت شكوكا بشأن طموحات ترمب لصنع السلام.

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد قال الأربعاء للصحفيين إن السفارة ستنقل "خلال هذا العام" وهذا ما جعله في موقف يتعارض مع ترمب الذي قال ساعات بعد ذلك " نحن لا ننظر حقا إلى ذلك".

يذكر أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس قال إن واشنطن لن تكون وسيطا في عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية بسبب قرار ترمب.