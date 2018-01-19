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سياسة|ألمانيا

ألمانيا توقف تصدير الأسلحة للدول المشاركة في حرب اليمن

وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير لاين - أرشيفية
وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير لاين - أرشيفية
19/1/2018

أعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية أنها أوقفت صادرات الأسلحة للدول المشاركة في حرب اليمن.

وقال المتحدث شتيفن زايبرت: "الحكومة الألمانية لن تمنح من الآن فصاعدا تصاريح بتصدير أسلحة لهذه الدول مادامت تشارك في حرب اليمن".

وأوضح أن مجلس الأمن الاتحادي لا يمنح حاليا تراخيص بتصدير أسلحة" لا تتوافق مع نتائج المباحثات الاستطلاعية"، التي جرت بين التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة أنغيلا ميركل، والحزب الاشتراكي الديمقراطي لتشكيل ائتلاف حاكم.

ويخوض تحالف عسكري تقوده السعودية حربا ضد الحوثيين في اليمن منذ عام .2015. ومن بين الدول التي يضمها هذا التحالف الإمارات والبحرين ومصر والأردن والكويت والمغرب والسودان والسنغال.

وكانت السعودية والإمارات من بين أهم عشر دولة أصدرت الحكومة الألمانية تصاريح بتصدير أسلحة إليها عام 2016.

كما أن الأردن من الدول التي تدعم الحكومة الألمانية تسليحها ماليا أيضا.

وفي نهاية عام 2016 سلمت وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير لاين بنفسها للجيش الأردني 16 ناقلة جنود مدرعة من طراز "ماردر"، ووصل عدد هذه الناقلات التي تم تسليمها للجيش الأردني حاليا إلى نحو 50 ناقلة.

وأعلنت فون دير لاين خلال زيارتها للأردن الأسبوع الماضي، عقب يومين من اختتام المشاورات الاستطلاعية لتشكيل ائتلاف حاكم في ألمانيا، مواصلة دعم تسليح الجيش الأردني.

وتعتزم الحكومة الألمانية دعم تسليح الجيش الأردني مجددا بمبلغ 130 مليون يورو هذا العام.

وتشارك القوات الألمانية في المهمة الدولية لمكافحة تنظيم الدولة بطائرات استطلاع من طراز "تورنادو" وطائرة تزود بالوقود انطلاقا من قاعدة "الأزرق" الجوية في الأردن.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية
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