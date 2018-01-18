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سياسة

محادثات بين اليونان ومقدونيا حول أزمة "الاسم" التي استمرت 27 عاما

ماثيو نيميتز ممثل الأمم المتحدة لمفاوضات حل الخلاف حول مسمى مقدونيا
ماثيو نيميتز ممثل الأمم المتحدة لمفاوضات حل الخلاف حول مسمى مقدونيا
18/1/2018

أجرت اليونان ومقدونيا، الأربعاء، مباحثات في الأمم المتحدة من أجل إيجاد حل للتوتر السياسي المتواصل بين البلدين منذ 27 عامًا بسبب اسم ( مقدونيا ).

وتعتمد الأمم المتحدة اسم (جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية ) للإشارة إلى مقدونيا، إلا أن الأخيرة ترغب في استخدام اسم مقدونيا لوحده، في الوقت الذي تعارض فيه اليونان ذلك بحجة أنه عائد لمنطقة شمالي اليونان، وقد يخلق نزاع على الأرض بين البلدين في المستقبل.

وفي تصريحات صحفية، عقب لقائه ممثلي البلدين، الأربعاء، قال ماثيو نيميتز ممثل الأمين العام للأمم المتحدة المعني بمفاوضات حل الخلاف بين أثينا وسكوبيه حول مسمى مقدونيا "أصبحنا قريبين من حل أزمة الاسم بين البلدين"

وأشار إلى أنه قدم مقترحًا لممثلي البلدين لحل الأزمة، وأنه يعتزم التوجه إلى أثينا واسكوبيه لبحث المقترح دون تحديد موعد ذلك.

ويرجع الخلاف بين مقدونيا واليونان حول اسم مقدونيا ، لعام 1991، بعد استقلال مقدونيا عن يوغوسلافيا السابقة، ورفض اليونان اعتماد اسم مقدونيا، والذي تعتبره أثينا من تراثها القومي.

ويعد هذا الخلاف عقبة أساسية أمام بدء المفاوضات الخاصة، التي تسعى إليها مقدونيا، للحصول على عضوية الاتحاد الأوربي، بسبب الفيتو اليوناني.

المصدر : الأناضول
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