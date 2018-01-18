شاهد: رياح عاتية تقتلع أبواب منازل جنوبي لندن

اجتاحت رياح عاتية أجزاء من بريطانيا مساء الأربعاء، إذ حذر خبراء طقس من زيادة قوة الرياح اليوم الخميس.

وأصدر مكتب الأرصاد الجوية البريطاني تحذيرًا باللون الأصفر، إذ بلغت سرعة العواصف أكثر من 113 كيلومترًا في الساعة في مناطق بويلز.

ومن المتوقع أيضا أن تؤثر العواصف والثلوج على خدمات النقل في أجزاء ببريطانيا اليوم الخميس.

ويتوقع تمديد تحذير الثلوج والجليد من اسكتلندا إلى أجزاء من شمالي إنجلترا وإيرلندا الشمالية.

كما تعرضت العاصمة لرياح عاتية، وأظهر تسجيل مصور -التقطه هواه- حاويات وأبواب منزل تحطمت في بلدة كرويدون جنوبي لندن.