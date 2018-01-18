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شاهد: ترمب يعلن عن الفائزين في جائزة "الأخبار المزيفة 2017"

18/1/2018

واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب هجومه على وسائل الإعلام، إذ أعلن الأربعاء عن قائمته الخاصة للفائزين بجوائز " الأخبار المزيفة لعام 2017″.

ونشر ترمب رابطا على موقع ( تويتر)  للتواصل الاجتماعي يحتوى على قائمة لـ11 تقريرا يستحقوا لقب "أخبار مزيفة".

ولم يتسن الاطلاع على قائمة الفائزين، التي نشرت على الموقع الإلكتروني الرئيسي للحزب الجمهوري في بادئ الأمر بعدما تعطلت الصفحة بسبب الإقبال الشديد.

وشملت القائمة تقارير من شبكات (نيويورك تايمز وايه بي سي وسي إن إن وتايم وواشنطن بوست ونيوزويك) والتي وصفها ترمب في الماضي بأنها أمثلة على الإعلام غير المحايد والخاطئ.

وجاء في المرتبة الـ11 في القائمة "التواطؤ الروسي" في إشارة إلى التواطؤ بين الحملة الانتخابية لترمب وروسيا خلال الانتخابات الرئاسية 2016. ووصفت قائمة الجوائز هذه القصة "بالخدعة الأكبر التي تعرض لها الشعب الأمريكي".

مع ذلك، بعد فترة قصيرة من نشر رابط الجوائز، أشاد ترمب بوسائل الإعلام، وقال "هناك الكثير من الصحفيين الذين احترمهم والكثير من الأخبار الجيدة التي يفخر بها الشعب الأمريكي".

يذكر أن ترمب قد أعلن أنه سوف يعلن الجوائز في الثامن من يناير/كانون ثان الجاري، ولكنه أرجأ الموعد إلى 17 من الشهر.

وكان ترمب قد انتقد أكثر من مرة المؤسسات الإعلامية الكبرى على خلفية تغطيتها لفترة رئاسته.  

المصدر : الألمانية
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