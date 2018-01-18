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سياسة|الولايات المتحدة

تيلرسون: أمريكا ليست لديها نية لإنشاء قوة حدودية في سوريا

تيلرسون خلال اجتماع في كندا عن كوريا الشمالية
تيلرسون خلال اجتماع في كندا عن كوريا الشمالية
18/1/2018

نفى وزير الخارجية الأمريكي أن تكون لدى بلاده أي نية لإنشاء قوة تنتشر على الحدود بين سوريا وتركيا، وقال إن المسألة التي أغضبت أنقرة لم تطرح بالطريقة الملائمة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون للصحفيين على متن الطائرة التي أقلته إلى واشنطن عائدا من كندا، حيث استضاف اجتماعا عن كوريا الشمالية، إنه اجتمع مع وزير الخارجية التركي في فانكوفر يوم الثلاثاء لتوضيح الأمر.

وأضاف "هذا الموقف برمته أسيء طرحه وأسيء تفسيره.. كان كلام البعض غير دقيق.. نحن لا ننشئ قوة حدودية على الإطلاق".

ومضى قائلا "أعتقد أن من المؤسف أن التصريحات التي أدلى بها البعض خلفت هذا الانطباع ليس هذا هو ما نفعله".

وعبرت تركيا عن غضبها وحذرت من توغل وشيك في منطقة عفرين السورية بعد أن قالت واشنطن إنها ستساعد قوات سوريا الديمقراطية التي تقودها وحدات حماية الشعب الكردية في إنشاء قوة حدودية جديدة قوامها 30 ألف فرد.

وقالت أنقرة يوم الأربعاء إنها لن تتردد في القيام بتحرك في عفرين ومناطق أخرى على الجانب السوري من الحدود إذا لم تسحب الولايات المتحدة دعمها للقوة.

وقد ثار غضب أنقرة بسبب الخطة فهي تعتبر أن وحدات حماية الشعب الكردية السورية امتداد لحزب العمال الكردستاني الذي قاد تمردا في جنوب شرق تركيا منذ عام 1984. ويصنف الاتحاد الأوربي وتركيا والولايات المتحدة حزب العمال الكردستاني جماعة إرهابية.

المصدر : رويترز
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