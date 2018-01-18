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سياسة

تحليل: كأس العالم بروسيا هدف لتنظيم الدولة

دخل مئات المسلحين من تنظيم الدولة مدينة الموصل وسيطروا عليها في يونيو/ حزيران 2014
دخل مئات المسلحين من تنظيم الدولة مدينة الموصل وسيطروا عليها في يونيو/ حزيران 2014
18/1/2018

قالت مؤسسة(آي.إتش.إس) للتحليلات ومقرها بريطانيا اليوم الخميس إن بطولة كأس العالم المقرر إقامتها في روسيا في يونيو/حزيران ستكون "هدفا جذابا" لتنظيم الدولة.

وقال تقرير للمؤسسة "سيعطي هجوم ناجح (في روسيا) دفعة دعائية هائلة لتنظيم الدولة ومقاتليه، مؤكدا التهديد الدولي القائم الذي يشكله التنظيم رغم هزيمته في أراض سيطر عليها".

وأضاف التقرير أن مشاركة منتخبي السعودية وإيران في البطولة سيوفر حافزا أكبر للتنظيم لاستهدافها.

وعلى الرغم من خسارته لكل الأراضي التي كان يسيطر عليها في العراق وسوريا بحلول نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلن التنظيم المسؤولية عن هجمات كبيرة في إسطنبول ولندن ومانشستر وبرشلونة وطهران، قتلت عشرات المدنيين.

كما استهدف التنظيم المدينة المنورة في 2016.

ولا يزال زعيم تنظيم الدولة أبو بكر البغدادي طليقا رغم سقوط "دولة الخلافة" التي أعلنها في 2014 في أجزاء من سوريا والعراق.

وقال التقرير إن الهجمات التي أعلن تنظيم الدولة مسؤوليته عنها زادت قليلا في 2017 إلى أكثر من 4500 هجوم رغم خسارته لأراض، ولكن عدد القتلى جراء هذه الهجمات تراجع بمقدار الخمسين مقارنة بعام 2016 إلى قرابة 6500 قتيل.

وقال ماثيو هينمان رئيس مركز الدراسات حول الإرهاب وحركات التمرد التابع لمؤسسة (آي.إتش.إس)  في التقرير "مع تزايد الضغط عليه في الأراضي الخاضعة لسيطرته، عاد تنظيم الدولة إلى عمليات التمرد ، وقام بأعمال عنف منخفضة الشدة بوتيرة أعلى ضد قوات الأمن وخصوم غير حكوميين في المناطق التي تم استردادها حديثا من التنظيم" في العراق وسوريا.

المصدر : رويترز
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