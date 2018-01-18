السيسي يكلف مدير مكتبه بتسيير أعمال جهاز المخابرات العامة

قال التلفزيون المصري اليوم الخميس إن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف مدير مكتبه عباس كامل بتسيير أعمال جهاز المخابرات العامة لحين تعيين رئيس جديد للجهاز.

ويشير ذلك إلى إقالة رئيس المخابرات العامة اللواء خالد فوزي.

وكان السيسي قد أقال مدير المخابرات العامة السابق بصورة مفاجئة، وقالت صحيفة "الجريدة" الكويتية إن السيسي بدأ عملية تغييرات واسعة في المخابرات العامة شملت رئيس الجهاز اللواء خالد فوزي وعدد من قيادات الجهاز، فيما لم تعلن أي وسيلة إعلام مصرية الخبر حينها.

ولم تتضح أي معلومات حول أسباب هذه الإقالة.

وكان السيسي أصدر قرارا بتعيين فوزي وهو ضابط جيش، رئيسا للمخابرات العامة في 21 ديسمبر/ كانون الأول 2014.

ويعتبر كامل وهو أيضا أحد ضباط الجيش المصري من الرجال المقربين من السيسي إذ يكثر ظهوره بجانبه خلال المؤتمرات والأحداث العامة، وهو يتولى منصب مدير مكتب رئيس الجمهورية وعمل مع السيسي في وزارة الدفاع قبل توليه منصب الرئيس في 2014.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول الفائت قام السيسي بتعيين الفريق محمد فريد حجازي الذي كان يشغل منصب أمين عام وزارة الدفاع، رئيسا لأركان الجيش المصري خلفا للفريق محمود حجازي.

وعين الأخير مستشارا لدى رئيس الجمهورية للتخطيط الإستراتيجي وإدارة الأزمات.

ويأتي قرار تغيير مدير المخابرات العامة قبل شهرين من إجراء الانتخابات الرئاسية المقرر لها مارس/ أذار القادم. كما يأتي بعد تسريب مكالمات هاتفية لضابط في المخابرات الحربية يدعى "أشرف الخولي" يقوم بتوجيه عدد من المذيعين والإعلاميين والفنانين لإقناع الشعب المصري بقبول قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.