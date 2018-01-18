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الأردن: إسرائيل اعتذرت عن قتل أردنيين في سفارتها بعمان

محمد المومني المتحدث باسم الحكومة الأردنية
محمد المومني المتحدث باسم الحكومة الأردنية
18/1/2018

قال الأردن إن إسرائيل قدمت اعتذارا رسميا عن قتل حارس إسرائيلي لاثنين من الأردنيين في حادثة السفارة الإسرائيلية العام الماضي، وعن قتل الجيش الإسرائيلي للقاضي رائد زعيتر عام 2014.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) عن محمد المومني المتحدث باسم الحكومة قوله إن وزارة الخارجية الإسرائيلية بعثت بمذكرة أبدت فيها "أسفها وندمها الشديدين" وأوضح أن إسرائيل تعهدت باتخاذ الإجراءات القانونية في القضية.

وتوترت العلاقات بين الأردن وإسرائيل بعد أن قتل حارس أمن إسرائيلي اثنين من الأردنيين في يوليو/ تموز الماضي. وقالت إسرائيل إن الحارس تصرف من منطلق الدفاع عن النفس. وعاد الحارس مع باقي طاقم السفارة إلى إسرائيل، وأذاعت وسائل إعلام إسرائيلية لقطات لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وهو يستقبل الحارس. وتسبب ذلك في إغلاق السفارة الإسرائيلية في العاصمة عمان. وقال الأردن إنه لن يسمح بفتح السفارة في عمان حتى تبدأ إجراءات قانونية ضد رجل الأمن الإسرائيلي.

وقتل رائد علاء الدين زعيتر، وهو قاضٍ أردني من أصول فلسطينية، في مارس/ آذار 2014 على يد الجيش الإسرائيلي عند معبر جسر الملك حسين على الحدود بين الضفة الغربية والأردن، ما أثار موجة غضب واحتجاجات عارمة في الأردن والأراضي الفلسطينية.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسميّ باسم الحكومة الأردنية محمد المومني "إن الحكومة الاسرائيلية تعهدت رسمياَ من خلال المذكرة بتنفيذ ومتابعة الاجراءات القانونية المتعلقة بحادثة السفارة الاسرائيلية بعمّان مثلما تعهّدت بتقديم تعويضات لأهالي الشهداء الثلاثة".

وأضاف المومني "أن الحكومة (الأردنية) تواصلت مع أهالي الشهداء الثلاثة الذين أبدوا موافقتهم على قبول الأسف والتعويض".

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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