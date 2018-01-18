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سياسة|مصر

أبرز التغييرات في جهاز المخابرات العامة بمصر منذ انقلاب 3 يوليو

اللواء عباس كامل مدير مكتب السيسي
اللواء عباس كامل مدير مكتب السيسي
18/1/2018

شهد جهاز المخابرات العامة في مصر تغييرات كبرى شملت مستويات عدة من انقلاب الثالث من يوليو/تموز 2013 على الرئيس المعزول محمد مرسي أول رئيس منتخب.

(2 ديسمبر 2013)

إحالة 10 ضباط بالمخابرات العامة للتقاعد بناء على رغبتهم

(2 يوليو 2014)

إحالة 14 وكيلا للمخابرات العامة للمعاش

(5 فبراير 2015)

نقل ثلاثة من موظفي المخابرات العامة للعمل ببعض الوزرات المدنية

(18 يونيو 2015)

إحالة 11 من وكلاء المخابرات العامة للمعاش

(26 يوليو 2015)

إحالة 19 من مسؤولي المخابرات للتقاعد

(31 ديسمبر 2015)

إحالة 12 من وكلاء المخابرات العامة للمعاش

(3 يوليو 2016)

إحالة 17 من وكلاء المخابرات العامة للمعاش ونقل 7 إلى جهات أخرى

(26 يناير 2017)

إحالة 19 من وكلاء المخابرات العامة إلى المعاش

(18 يناير 2018)

إعفاء رئيس المخابرات العامة، وتكليف اللواء عباس كامل، مدير مكتب الرئيس عبد الفتاح السيسي بتسيير أعمال الجهاز، في حملة من المتوقع أن تشهد مذبحة جديدة بالجهاز.

المصدر : الجزيرة مباشر
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