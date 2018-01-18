أبرز التغييرات في جهاز المخابرات العامة بمصر منذ انقلاب 3 يوليو

شهد جهاز المخابرات العامة في مصر تغييرات كبرى شملت مستويات عدة من انقلاب الثالث من يوليو/تموز 2013 على الرئيس المعزول محمد مرسي أول رئيس منتخب.

(2 ديسمبر 2013)

إحالة 10 ضباط بالمخابرات العامة للتقاعد بناء على رغبتهم

(2 يوليو 2014)

إحالة 14 وكيلا للمخابرات العامة للمعاش

(5 فبراير 2015)

نقل ثلاثة من موظفي المخابرات العامة للعمل ببعض الوزرات المدنية

(18 يونيو 2015)

إحالة 11 من وكلاء المخابرات العامة للمعاش

(26 يوليو 2015)

إحالة 19 من مسؤولي المخابرات للتقاعد

(31 ديسمبر 2015)

إحالة 12 من وكلاء المخابرات العامة للمعاش

(3 يوليو 2016)

إحالة 17 من وكلاء المخابرات العامة للمعاش ونقل 7 إلى جهات أخرى

(26 يناير 2017)

إحالة 19 من وكلاء المخابرات العامة إلى المعاش

(18 يناير 2018)

إعفاء رئيس المخابرات العامة، وتكليف اللواء عباس كامل، مدير مكتب الرئيس عبد الفتاح السيسي بتسيير أعمال الجهاز، في حملة من المتوقع أن تشهد مذبحة جديدة بالجهاز.