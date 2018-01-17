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سياسة|السعودية

نجل سلمان العودة يعلن نقل والده للمستشفى

الداعية السعودي المعتقل الشيخ سلمان العودة
الداعية السعودي المعتقل الشيخ سلمان العودة
17/1/2018

كشف عبد الله نجل الداعية السعودي المعتقل سلمان العودة عن نقل والده إلى المستشفى، بعد مضي 4 أشهر على اعتقاله.

وقال عبد الله، وهو مقيم في أمريكا، في تغريدة على حسابه على تويتر (الثلاثاء): "برغم التعتيم المتعمد والشحّ الشديد في التواصل، وصلتني أخبار مؤكدة عن رؤية والدي في المستشفى".

وأردف عبد الله: "نحن نحمّل ساجنيه مسؤولية صحته وسلامته أمام الله ثم أمام الناس والأمة. اللهم فرجك وعافيتك لهذا الشيخ الستيني".

ويأتي نقل الشيخ العودة للمستشفى بعد أكثر من 4 أشهر على اعتقاله واحتجازه في سجن انفرادي في ذهبان بجدة.

واعتقلت السلطات السعودية الشيخ سلمان في 10 سبتمبر/أيلول الماضي. ومنذ ذلك الحين لم يصدر تصريح رسمي سعودي بشأن العودة.

ونقلت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية يوم 7 يناير/كانون الثاني الجاري عن أحد أقارب للشيخ سلمان (لم تسمه) إن السلطات السعودية لم تستجوب العودة أو توجه اتهامًا إليه، وإنها احتجزته في الحبس الانفرادي.

وقال قريب العودة إنه يعتقد أن الشيخ سلمان محتجز لأنه لم يمتثل لأمر من السلطات السعودية بنشر نص محدد على تويتر لدعم حصار قطر الذي تقوده السعودية.

وكان العودة قد نشر تغريدة في 8 سبتمبر/أيلول جاء فيها: "اللهم ألف بين قلوبهم لما فيه خير شعوبهم، وهي ما يبدو أنها دعوة للمصالحة بين دول الخليج".

وقال القريب نفسه إن السلطات سمحت للعودة بمكالمة وحيدة فقط استمرت 13 دقيقة في أكتوبر/تشرين الأول.

وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن السلطات السعودية اعتقلت خالد، شقيق العودة، بعد أن غرّد عن اعتقال أخيه، ولا يزال محتجزًا.

ولم يصدر رد سمي من الرياض على بيان المنظمة الحقوقية، كما لم تعلق السلطات السعودية بالنفي أو الإيجاب على اعتقال العودة طوال الفترة الماضية.

المصدر : الأناضول
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