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سياسة|الولايات المتحدة

طبيب البيت الأبيض: ترمب بصحة جيدة

طبيب البيت الأبيض روني جاكسون
طبيب البيت الأبيض روني جاكسون
16/1/2018

قال طبيب البيت الأبيض الثلاثاء إن البيانات الصحية للرئيس الأمريكي دونالد ترمب تشير إلى أنه من المتوقع أن يبقى بصحة جيدة طيلة مدة ولايته الرئاسية، وأنه لا يعاني من أي خلل في الإدراك

وقال الطبيب روني جاكسون في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض إن "كل البيانات تشير إلى أن الرئيس بصحة جيدة وأنه سيبقى كذلك طيلة مدة ولايته الرئاسية"، وذلك إثر أول زيارة طبية أجراها الرئيس منذ وصوله إلى السلطة قبل نحو عام وجاءت نتائجها "ممتازة".

وأكد الطبيب أنه "لا مؤشر إلى معاناته من أي خلل في الإدراك"، مشددا على أن ترمب هو من طلب الخضوع لفحص الإدراك الذي جاءت نتيجته "جيدة للغاية".

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع فرنسية
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