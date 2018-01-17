البث الحي
سياسة

شيخ الأزهر يدعو لجعل 2018 عامًا للقدس

شيخ الأزهر يلقي كلمته أمام "المؤتمر العالمي لنصرة القدس" الذي ينظمه الأزهر بالقاهرة
شيخ الأزهر يلقي كلمته أمام "المؤتمر العالمي لنصرة القدس" الذي ينظمه الأزهر بالقاهرة
17/1/2018

دعا شيخ الأزهرأحمد الطيب (الأربعاء) إلى جعل 2018 عاما لمدينة القدس المحتلة، يشمل التعريف بها ودعمها ماديا ومعنويا، وثقافيا وإعلاميا.

جاء ذلك خلال كلمته أمام "المؤتمر العالمي لنصرة القدس" الذي ينظمه الأزهر لمدة يومين؛ لمناقشة التطورات الأخيرة عقب قرار الإدارة الأمريكية اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.

وقال الطيب إن "القرار الجائر للرئيس الأمريكي دونالد ترمب يجب أن يقابل بتفكير عربي وإسلامي جديد وجاد يتمحور حول تأكيد عروبة القدس وحرمة المقدسات الإسلامية والمسيحية، ويصبح ذلك ثقافة عامة عربية وإسلامية".

وأوضح أن الأزهر يدعو لمؤتمره حول القدس ليدق من جديد ناقوس الخطر حول ضرورة التصدي للعبث الإسرائيلي بالقدس والأراضي الفلسطينية.

وأكد الطيب أن المؤتمر الحالي يختلف كثيرا عن غيره من المؤتمرات؛ معتبرا أنه قد بدأ العد التنازلي لتفتيت المنطقة، وتنصيب الكيان الصهيوني شرطيا عليها تأتمر بأمره.

وأضاف شيخ الأزهر: "ترديد الخطب والشعارات لم يعد يناسب حد المكر الذي يمكر بنا، وإننا إذا لم نتصد لما يخطط لنا فسوف تلعننا الأجيال القادمة".

وطالب الطيب بـإعادة الوعي بالقضية الفلسطينية عامة والقدس خاصة، مشيرا إلى أن المقررات التعليمية العربية عاجزة عن تحقيق الوعي الصحيح بهذه القضية، في الوقت الذي يربي فيه الاحتلال الصهيوني أجياله على مقررات تعليمية وتربوية على العداء للفلسطينيين.

ويشارك في فعاليات المؤتمر، الذي انطلق الأربعاء بالعاصمة المصرية القاهرة، عدد من كبار المسؤولين والشخصيات من أكثر من 80 دولة، من بينهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

المصدر : الأناضول
المزيد من سياسة

"رجل الظل".. من هو العالم النووي الإيراني الذي اغتيل قرب طهران؟

العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة (روتيرز)

بعد مقتل فخري زاده.. تعرف على سلسلة اغتيالات علماء إيران

العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة (يمين الصورة) بعد تفجير سيارته (رويترز)

لقاء بين وزيري خارجية تركيا والسعودية.. هذا أهم ما جاء فيه

وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان (يمين) ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو (يسار) (موافع التواصل)

نتنياهو يلمح إلى دور إسرائيلي في اغتيال العالم الإيراني.. وترمب يدخل على الخط

العالم النووي البارز محسن فخري زاده (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

محكمة كندية تخفف عقوبة قاتل المصلين في أحد مساجد كيبيك

مسلمو كندا يؤدون صلاة الجنارة على قتلى هجوم بيسونيت على مسجد المركز الثقافي الإسلامي في كيبك (روتيرز)

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)

ترمب: سأغادر البيت الأبيض.. لكن بشرط

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)