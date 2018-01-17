شيخ الأزهر يدعو لجعل 2018 عامًا للقدس

دعا شيخ الأزهرأحمد الطيب (الأربعاء) إلى جعل 2018 عاما لمدينة القدس المحتلة، يشمل التعريف بها ودعمها ماديا ومعنويا، وثقافيا وإعلاميا.

جاء ذلك خلال كلمته أمام "المؤتمر العالمي لنصرة القدس" الذي ينظمه الأزهر لمدة يومين؛ لمناقشة التطورات الأخيرة عقب قرار الإدارة الأمريكية اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.

وقال الطيب إن "القرار الجائر للرئيس الأمريكي دونالد ترمب يجب أن يقابل بتفكير عربي وإسلامي جديد وجاد يتمحور حول تأكيد عروبة القدس وحرمة المقدسات الإسلامية والمسيحية، ويصبح ذلك ثقافة عامة عربية وإسلامية".

وأوضح أن الأزهر يدعو لمؤتمره حول القدس ليدق من جديد ناقوس الخطر حول ضرورة التصدي للعبث الإسرائيلي بالقدس والأراضي الفلسطينية.

وأكد الطيب أن المؤتمر الحالي يختلف كثيرا عن غيره من المؤتمرات؛ معتبرا أنه قد بدأ العد التنازلي لتفتيت المنطقة، وتنصيب الكيان الصهيوني شرطيا عليها تأتمر بأمره.

وأضاف شيخ الأزهر: "ترديد الخطب والشعارات لم يعد يناسب حد المكر الذي يمكر بنا، وإننا إذا لم نتصد لما يخطط لنا فسوف تلعننا الأجيال القادمة".

وطالب الطيب بـإعادة الوعي بالقضية الفلسطينية عامة والقدس خاصة، مشيرا إلى أن المقررات التعليمية العربية عاجزة عن تحقيق الوعي الصحيح بهذه القضية، في الوقت الذي يربي فيه الاحتلال الصهيوني أجياله على مقررات تعليمية وتربوية على العداء للفلسطينيين.

ويشارك في فعاليات المؤتمر، الذي انطلق الأربعاء بالعاصمة المصرية القاهرة، عدد من كبار المسؤولين والشخصيات من أكثر من 80 دولة، من بينهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس.