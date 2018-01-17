شاهد: حشود من الجوعى تنهب المتاجر وتشيع الخوف في فنزويلا

تسببت أعمال نهب قامت بها حشود من الجوعى في أنحاء فنزويلا في إغلاق المتاجر في الكثير من البلدات ودفعت أصحاب المحلات إلى حمل الأسلحة وأشاعت الخوف من أن تمتد الاضطرابات إلى كراكاس.

وأطلق نقص متزايد في الطعام ومعدل تضخم جامح العنان لموجة من أعمال السلب والنهب منذ عيد الميلاد أسفرت عن مقتل سبعة أشخاص.

وتفجرت التوترات بسبب نقص لحم الخنزير وهو طعام تقليدي في الأعياد رغم تعهد الرئيس نيكولاس مادورو بطرح لحوم مدعومة لتخفيف حدة الأزمة.

ونهبت الحشود شاحنات ومتاجر أغذية ومخازن خمور في أنحاء الدولة التي يبلغ عدد سكانها 30 مليونا والتي تشهد واحدا من أعلى معدلات العنف في العالم.

وتفاقم أعمال النهب من متاعب المتاجر التي تتساءل إلى متى يمكنها الصمود.

وتشهد فنزويلا التي كانت يوما من أغنى دول أمريكا اللاتينية ركودا للعام الخامس على التوالي وأعلى معدل تضخم في العالم يقول الكونجرس الذي تهيمن عليه المعارضة إنه تجاوز 2600 في المئة العام الماضي.

وتقول المعارضة إن رفض مادورو إصلاح الاقتصاد المتردي للدولة العضو في أوبك هو السبب في المعارك المسعورة من أجل البقاء في الدولة صاحبة أكبر احتياطيات من النفط الخام في العالم.