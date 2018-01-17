شاهد| السيسي للمصريين: " طول ما أنتم صابرين محدش هيسبقكم"

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن ما تعيشه مصر هو نتاج ما قام به المصريون في الماضي، مشيرًا إلى تعرض الأمة على مدار 50 عامًا مضت لضربات عنيفة ومتتالية.

وأضاف السيسي في كلمته خلال فعاليات مؤتمر حكاية وطن (الأربعاء): "المصريون خاضوا معركة لا تقل عن معركة مواجهة الإرهاب، وهي معركة زراعة الأمل وإرساء أساس سليم متين لمستقبل الأجيال القادمة".

وانطلقت مساء (الأربعاء) فعاليات مؤتمر "حكاية وطن"، بحضور الرئيس المصري، والذي ينعقد على مدار 3 أيام، ويتضمن تقديم عرضًا شاملًا للمعلومات المتوفرة حول الإنجازات والمشروعات التي تم تنفيذها خلال السنوات الأربع الماضية.

وأكد السيسي أنه تم إنجاز 11 ألف مشروع على أرض مصر، بمعدل 3 مشروعات في اليوم الواحد، وذلك خلال أقل من 4 سنوات، مضيفًا أن تكلفة هذه المشروعات وصلت إلى 2 تريليون جنيه.

وتابع "باكورة المشروعات القومية قناة السويس الجديدة، مؤكدا أن مصر أبهرت العالم مرتين حين أقامت هذا المشروع، الأولى، حين احتشد المصريين في ثمانية أيام يكتتبون بمبلغ 64 مليار جنيه، وده كان كرم من ربنا وأنتم ساهمتم فيه، فيه ناس تانية عايزة تعمل قناة زينا، والله العظيم طول مانتم صابرين محدش هيسبقكم".

وأضاف "إوعى حد يتصور إن حد يقدر يقول إنه حقق إنجاز لوحده، وليس حكاية حكومة أو قيادة ولكن حكومة، وناس فضلت تصبر حتى عجز الصبر".

واستطرد: "أقول لأي مصري ارفع رأسك، ولا تقول أنك صبرت وكنت تعاني، لا، أنت كنت تبني وتعمر وتفعل لأبنائك وأحفادك، ومن يفعل ذلك لا يشعر أنه كان يعاني، والجندي يحارب وهو فرحان أنه يدافع عن وطنه وعرضه".

وأشار السيسي أنه بنهاية عام 2018 سيتم إنجاز استصلاح المليون فدان، متابعًا "فيه كتير من اللي بيتعمل، أنتم مشفتهوش ومتعرفوش عنه حاجة خالص، المهم الناس متقولش الفلوس بتيجي منين".

واعتبر السيسي أن ثورات الربيع العربي أوصلت ما سماها "قوى الظلام والشر" إلى السلطة في البلدان التي اندلعت بها تلك الثورات. وأن هذه القوى صاحبة المخططات والأطماع في الثروات والمقدرات العربية وجدت ضالتها في انتفاضات الشعوب، ووجدت الفرصة لإسقاط الدول العربية وتفكيك أوصالها بحسب تعبيره.

وأكد السيسي أن الخسائر الناجمة عن تلك الأحداث التي شهدتها دول مثل سوريا وليبيا واليمن ضخمة وهائلة، وقد حددتها بعض التقديرات بـ900 مليار دولار في البنى التحتية كما أنها خلفت أكثر من مليون و400 ألف قتيل وأكثر من 15 مليون لاجئ.

وتابع: "لا أتحدث عن مؤامرات متواصلة ولكن أنبه بأن الغفلة هي من تصنع المؤامرة والضعف يبعث على العدوان والتفكيك والانقسام والتشرذم، فمعاول الهدم نهديها بأيدينا لأمم تريد تحقيق أطماعها".

وأضاف "وضعنا سويًا حجر الأساس لمشروعنا الوطني الهادف لبناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة في وطن حر نهض بأيدي أبنائه، أبناء شعب قوي".