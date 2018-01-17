تركيا: سنرد فورا على أي تهديدات من غرب سوريا

قال مجلس الأمن القومي التركي اليوم الأربعاء إن تركيا سترد على الفور على أي تهديدات من غرب سوريا قد تضر بالدولة أو مواطنيها.

وثار غضب أنقرة بسبب إعلان التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في شمال سوريا أنه يعمل مع قوات سوريا الديمقراطية التي تهيمن عليها وحدات حماية الشعب الكردية لتشكيل قوة حدودية جديدة قوامها 30 ألف فرد.

وقال المجلس إن الولايات المتحدة تجاهلت أمن تركيا في دعمها وتسليحها لوحدات حماية الشعب.

وقال المجلس في بيان عقب اجتماع استمر نحو خمس ساعات إن تركيا لن تسمح بتشكيل "جيش إرهابي" على الحدود التركية مضيفا أنه "سيتم اتخاذ كل الإجراءات في هذا الشأن".

وطالب المجلس بجمع كل الأسلحة التي وزعت على مقاتلين أكراد في سوريا دون تأخير.

ومع توتر العلاقات بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي واقترابها من نقطة الانهيار، هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الاثنين "بإجهاض" القوة المزمعة في سوريا "حتى قبل ولادتها".

وهدد الرئيس التركي أيضا بعمل عسكري ضد منطقة عفرين الكردية الواقعة إلى الغرب من المنطقة المزمع تأسيس القوة الحدودية بها.

وأوصى المجلس الحكومة التركية بتمديد حالة الطوارئ التي فرضت بعد محاولة الانقلاب عام 2016.