البث الحي
سياسة|تركيا

تركيا: سنرد فورا على أي تهديدات من غرب سوريا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
17/1/2018

قال مجلس الأمن القومي التركي اليوم الأربعاء إن تركيا سترد على الفور على أي تهديدات من غرب سوريا قد تضر بالدولة أو مواطنيها.

وثار غضب أنقرة بسبب إعلان التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في شمال سوريا أنه يعمل مع قوات سوريا الديمقراطية التي تهيمن عليها وحدات حماية الشعب الكردية لتشكيل قوة حدودية جديدة قوامها 30 ألف فرد.

وقال المجلس إن الولايات المتحدة تجاهلت أمن تركيا في دعمها وتسليحها لوحدات حماية الشعب.

وقال المجلس في بيان عقب اجتماع استمر نحو خمس ساعات إن تركيا لن تسمح بتشكيل "جيش إرهابي" على الحدود التركية مضيفا أنه "سيتم اتخاذ كل الإجراءات في هذا الشأن".

وطالب المجلس بجمع كل الأسلحة التي وزعت على مقاتلين أكراد في سوريا دون تأخير.

ومع توتر العلاقات بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي واقترابها من نقطة الانهيار، هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الاثنين "بإجهاض" القوة المزمعة في سوريا "حتى قبل ولادتها".

وهدد الرئيس التركي أيضا بعمل عسكري ضد منطقة عفرين الكردية الواقعة إلى الغرب من المنطقة المزمع تأسيس القوة الحدودية بها.

وأوصى المجلس الحكومة التركية بتمديد حالة الطوارئ التي فرضت بعد محاولة الانقلاب عام 2016.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من سياسة

"رجل الظل".. من هو العالم النووي الإيراني الذي اغتيل قرب طهران؟

العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة (روتيرز)

بعد مقتل فخري زاده.. تعرف على سلسلة اغتيالات علماء إيران

العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة (يمين الصورة) بعد تفجير سيارته (رويترز)

لقاء بين وزيري خارجية تركيا والسعودية.. هذا أهم ما جاء فيه

وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان (يمين) ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو (يسار) (موافع التواصل)

نتنياهو يلمح إلى دور إسرائيلي في اغتيال العالم الإيراني.. وترمب يدخل على الخط

العالم النووي البارز محسن فخري زاده (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

محكمة كندية تخفف عقوبة قاتل المصلين في أحد مساجد كيبيك

مسلمو كندا يؤدون صلاة الجنارة على قتلى هجوم بيسونيت على مسجد المركز الثقافي الإسلامي في كيبك (روتيرز)

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)

ترمب: سأغادر البيت الأبيض.. لكن بشرط

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)